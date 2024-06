La finale è andata in onda in diretta dall’Honduras il 5 giugno, è atterrato il 6 in Italia e poi…

Un weekend di totale relax e grandi mangiate: al reality ha perso ben 18 chilogrammi

Edoardo Stoppa quando si è visto allo specchio in Palapa non riusciva a credere ai suoi occhi per quanto fosse dimagrito. Ora, nuovamente in Italia, si sta dando da fare per recuperare peso in gran fretta. In un video condiviso sul social, in cui si fa vedere con la moglie Juliana Moreira, confessa che in Honduras ha perso 18 chili, ma anche che ha già ripreso ben 7 kg in soli 5 giorni dopo essere tornato dall’Isola dei Famosi. Un vero record!

Edoardo Stoppa ha già ripreso ben 7 kg in 5 giorni dopo essere tornato dall'Isola dei Famosi: la confessione

“Sono tornato! Ho fatto un paio di giorni di relax perché volevo godermi la famiglia, stiamo tornando alla normalità”, sottolinea l’ex inviato di Striscia la Notizia. Juliana intanto gli porta dell’acqua nel guscio di una noce di cocco, lui sorride. Il 54enne aggiunge: “Ho avuto bisogno di stare con la mia famiglia, di stare con i bimbi: è stato bellissimo”. “Lo abbiamo coccolato tutto il weekend”, gli fa eco la showgirl brasiliana 44enne. I due sono genitori di Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011, e Sol Gabriel, venuto al mondo il 19 agosto 2016.

La finale è andata in onda in diretta dall’Honduras il 5 giugno, è atterrato il 6 in Italia e poi…

Il 54enne racconta tutto, accanto la moglie Juliana Moreira, 44 anni

“E’ stato bellissimo - prosegue Stoppa - Dei 18 kg che ho perso ne ho già recuperati 7! E mi impegno a recuperarne altri nei prossimi giorni. Cerchiamo di tornare alla normalità. Vedi le cose che ho riportato, la corda, il cocco… ragazzi sono tornato a casa super felice, ci aggiorniamo su tutto!”. All’Isola si è classificato solo terzo, ribaltando tutti i pronostici che lo volevano vincitore, ma è comunque contento del percorso fatto. Rivuole però i suoi muscoli indietro al più presto.