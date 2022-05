Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger sempre più intimi all'Isola: le nuove immagini

Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger non si perdono d’occhio un istante all’Isola dei Famosi, i due sono sempre più intimi, tra chiacchiere, bagni al mare con toccatine veloci e coccole. Tutti sembrano essersi accorti che sta nascendo una nuova coppia. Il fratello di Guendalina Tavassi pare presissimo dalla bionda 30enne figlia di Eva. La sorella lo osserva e ironizza: “Non si è mai abbronzato come in questi giorni”.

Affiatati, complici, il 38enne e la nuova naufraga del reality trascorrono la maggior parte del tempo a Cayo Cochinos, in Honduras, l’uno accanto all’altro. Parlano di loro, si conoscono meglio, ma pure delle strategie da seguire al reality.

In acqua scherzano e tutti sono in attesa del loro primo bacio. “Devo ammettere che mi diverto un po’ a vedere quello che fa…Vedere Edoardo romantico non l’ho mai visto né pensato…”, rivela Guendalina Tavassi guardando il fratello e Mercedesz. “Lui poi odia il sole, il mare, invece in questi due giorni si è abbronzato di più che da quando è arrivato!”, aggiunge col sorriso sulle labbra.

Carmen Di Pietro, nel vederli insieme, però, non approva e si lamenta, è delusa: “Devo essere onesta…Preferivo l’Edoardo di prima…Almeno stava con me, con noi…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/5/2022.