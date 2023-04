Aveva 28 anni quando ha ricevuto la diagnosi che le ha cambiato la vita

In quel periodo la 48enne era felice con un compagno appena convivente, ma…

Elena Di Cioccio in tv racconta come ha scoperto di essere sieropositiva. Aveva 28anni quando ha ricevuto la diagnosi che le ha cambiato la vita. A Verissimo confessa: “So chi mi ha infettato con l’HIV”.

Elena Di Cioccio in tv: ''So chi mi ha infettato con l’HIV''

La conduttrice, ex iena, ha scritto tutto nel suo libro, Cattivo sangue. E’ arrivato anche il coming out proprio nel programma dove ha lavorato a lungo, Le Iene. Ha tenuto nascosta la sua positività per quasi 21 anni, adesso è finalmente libera. “Mi sembra di essere rinata da qualche giorno. Sono stata sommersa da un’ondata di affetto e di accoglienza che mi ha lasciata felice. Quando ho scelto di fare coming out non avevo paura. Ero serena ma anche molto emozionata. Avevo intorno persone a cui volevo a bene”, spiega la 48enne.

Elena, che ha avuto una vita fatta anche di eccessi e dipendenze da sostanze stupefacenti, ha saputo di essere sieropositiva in un momento in cui la sua vita era felice. “Stavo benissimo, stavamo benissimo. Avevo una casa, un compagno, cominciavo a fare le prime cose di lavoro ed ero contentissima. Avevo fatto delle analisi e aspettavo i referti online. ma non uscivano mai. Una mattina mi sono innervosita e sono andata nel laboratorio di persona. Non me le avevano consegnate per quello, perché erano obbligati a consegnarmele di persona. Quando sono arrivata ero nervosa, avevo tante cose da fare e la ragazza che consegnava i referti mi ha voluto far parlare con un dottore”, spiega la Di Cioccio.

“Questa cosa che ha innervosito ancora di più - continua la presentatrice - Entro dentro lo studio del medico, mi siedo e lui me lo dice. Ricordo di avere sentito un’esplosione dentro. Sono uscita e non ricordo nemmeno come sono arrivata a casa. Quando sono entrata ho detto al mio compagno, appena convivente: 'Ti devo parlare'. Ci siamo seduti al tavolo col referto davanti. Eravamo attoniti, ma lui, devo sottolinearlo, è stato fantastico”.

Elena sa come si è infettata, anche se non svela il nome di chi le ha trasmesso l’HIV. “Sì, mi sono fatta un’idea di chi mi ha infettato. Non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita. Ma è successo dentro una situazione di relazione stabile”, precisa.