L'hair stylist denuncia l’ex per non avergli fatto vedere Sophie Maelle secondo gli accordi stabiliti

Il 33enne alla Porcu: “Sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, la cattiveria non ti porta da nessuna parte”

Federico Fashion Style trascorre il giorno di Pasqua dai Carabinieri. L'hair stylist denuncia l’ex per non avergli fatto vedere Sophie Maelle secondo gli accordi. Va a prendere la figlia sotto casa di Letizia Porcu all’orario stabilito, ma la bambina non c’è e così scoppia il caos. Il 33enne documenta tutto nelle sue IG Stories. E’ ancora guerra aperta.

Va a prendere la figlia e lei non c'è: Federico Fashion Style dai Carabinieri il giorno di Pasqua

Al citofono non risponde alcuno. “Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c’è”, dice via social. In una seconda storia mostra l'ingresso della caserma dei Carabinieri dove va per sporgere denuncia. Era accaduto lo stesso anche durante le vacanze di Natale.

“Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo...con la felicità: contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia”, spiega Federico Lauri.

La situazione spiacevole pare rientrare. Alla fine Federico riesce finalmente a vedere la figlia avuta nel 2017 tramite fecondazione assistita, ma le disavventura per lui non sono ancora finite. A Pasquetta la casa della madre del parrucchiere viene svaligiata dai ladri. E’ proprio il 33enne a darne notizia. “Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri”, confessa.

Poi la situazione pare rientrare: finalmente riesce a vedere la bambina

Federico Fashion Style poi mostra ai follower l’appartamento a soqquadro, con abiti a terra, cassetti aperti e documenti in terra. Qualcosa non gli torna: “Non è strano che non si siano presi le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton? Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no”.