L’influencer pubblica una nuova foto a 11 giorni dalla nascita del figlio Cesare, il 30 marzo

Michelle Hunziker in tv, ospite a Verissimo, si commuove. Racconta il parto della primogenita Aurora Ramazzotti. La showgirl 46enne ha assistito e rivela: “Ho visto uscire il bambino dal ventre di mia figlia”. Per lei è stata un’emozione immensa.

''Ho visto uscire il bambino dal ventre di mia figlia'': Michelle Hunziker racconta il parto di Aurora Ramazzotti

"Sono al settimo cielo - sottolinea Michelle - Tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023. Ci sono un sacco di 40enni nonni e nonne, giovani, che hanno paura di dirlo. La nonnitudine non ha nulla a che fare con l'età anagrafica, ma è uno stato di beatitudine perché è come se sei mamma o papà al cubo. Siate orgogliosi, non siete vecchi! Siete solo nonni”.

La Hunziker è piacevolmente stupita dalla figlia 26enne e dal suo compagno, il neo papà Goffredo Cerza: “Sono super bravi. Sapevo che sarebbero stati dei bravi genitori, ma è mia figlia e io la vedo sempre come una bambina. Lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato che fosse una guerriera come è stata in questo frangente”.

Michelle poi confida di aver assistito al parto, avvenuto lo scorso 30 marzo nella Clinica Sant’Anna in Svizzera: “Aurora è diventata mamma dal primo istante in cui ha visto il suo bebè. Ero lì presente, l'ho visto nascere Cesare e solo ora capisco l'emozione dei nonni davanti a un bambino che esce dal ventre di tua figlia”.

La Hunziker sull’ex marito Eros Ramazzotti, pure lui nonno a 59 anni, svela: “Anche lui è super emozionato”. Le figlie più piccole, Sole, 9 anni, e Celeste, 8, sono già pazze del nipotino Cesare: “Sole dice 'Cesare è mio', hanno già questo possesso”. Il bebè ancora non è stato da loro nella casa dove vivono a Milano. “Piano piano lo vivremo, prima è di mamma e papà, si devono godere questo momento sacro. Quando hai appena partorito c'è quel momento dell'allattamento, il silenzio in casa, il bebè che dorme, è sacro e bellissimo e se lo devono godere”, chiarisce la neo nonna. E rivela: "A giorni mi sa che me lo molleranno per qualche ora perché devono fare delle commissioni”.

Aurora è contentissima. Sul social si fa vedere a 11 giorni dal parto: pubblica una nuova foto in cui sorride raggiante.