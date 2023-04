La showgirl e il marito sempre più complici e uniti nella loro villa che affaccia sul mare

L’argentina si lascia fotografare seduta in braccio al conduttore: c’è chi dice sia incinta

Belen e Stefano De Martino stavolta non centellinano le immagini insieme sul social. Si lasciano fotografare felici e innamorati a Napoli, dove trascorrono la Pasqua insieme ai loro famigliari e celebrano anche il compleanno di Santiago, che il 9 aprile ha compiuto 10 anni. Poi condividono entrambi le immagini sui rispettivi profili Instagram.

Belen e Stefano De Martino felici e innamorati a Napoli: Pasqua e compleanno di Santiago in famiglia

La showgirl 38enne e il marito hanno ritrovato l’armonia di un tempo: sono sempre più complici e uniti. Nella loro villa che si affaccia sul mare assaporano la gioia di stare insieme, accanto ai propri cari. Per il compleanno di Santi, il primogenito dell’argentina, sono arrivati i nonni, Veronica e Gustavo Rodriguez e Mariarosa ed Enrico De Martino, che lo applaudono al party a tema basket, una delle passioni del ragazzino.

Gli addobbi della festa hanno i colori arancione e nero, tipici del pallone di basket, la torta ha la forma di un canestro. Parenti e amici a Santiago cantano “tanti auguri a te”. Anche la sorellina Luna Marì, un anno, che Belen ha avuto dalla storia ormai finita con Antonino Spinalbese, è felicissima di stare accanto al fratello.

La 38enne e il 33enne celebrano i 10 anni del figlio

La Rodriguez e De Martino, si beano dell’atmosfera allegra che li circonda. L’argentina si fa immortalare seduta sulle gambe del conduttore 33enne. C’è chi dice che sorrida raggiante perché potrebbe nascondere un dolce segreto. Tanti la vorrebbero nuovamente incinta, stavolta del bebè secondogenito di Stefano. "Dai su, secondo me si vede dalla faccia che ha un altro miracolo in pancia. E' ancora più bella del solito”, sottolinea un utente. Lei, però, ha già smentito una volta la gravidanza e non dice nulla su una possibile cicogna.

La coppia di gode la famiglia riunita per il party

Belen è contenta di aver trovato il suo ‘centro’ accanto all’uomo che ha sempre amato e con cui è tornata insieme per ben due volte. In tv recentemente ha detto che spera sia “per sempre”. Anche Stefano la guarda beato: con la madre di suo figlio non è mai effettivamente finita.