L’83enne si mostra così sul suo IG, la ‘zia’ commenta dolcissima: “Amore”

In un video condiviso a fine gennaio aveva detto di essere stato “steso” da un problema di salute

Nicola Carraro si mostra senza problemi così sul suo IG. Il marito di Mara Venier posta alcune foto in cui è in sedia a rotelle nel parco a Milano. L’83enne spiega perché è costretto ad andare in giro così. La moglie commenta dolcissima: “Amore”.

Il marito di Mara Venier in sedia a rotelle nel parco di Milano, spiega perché è costretto ad andare in giro così: foto

“Buon giorno amici di #abbracciamociconleparole. Sono passati 107 giorni dall’ inizio della mia ‘simpatica’ ernia del disco e così mi ritrovo”, scrive l’imprenditore. La ‘zia’ cerca di stargli accanto il più possibile. Per non lasciarlo solo fa la pendolare da Roma da alcuni mesi. Tutto per l’uomo che ama e ha sposato.

Carraro a fine gennaio aveva condiviso un video in cui chiariva ai follower perché fosse scomparso dai social. “Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni - dichiarò in un video condiviso alla fine di gennaio - Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano (dove sono i suoi figli, ndr) e sono qua. Tra un po' torno in pista, non vi preoccupate”, aveva fatto sapere.

Sempre a gennaio sule pagine di Gente Mara aveva detto: “Faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo. A Milano c’è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando. Qui abbiamo trascorso le feste e, altra rivoluzione del nuovo anno, abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella Capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò per le riunioni, per il programma, per stare con i figli e i nipoti, poi tornerò da lui”.