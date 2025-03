Tina Cipollari vola a Parigi con il corteggiatore Cosimo e si fa regalare borse e gioielli di lusso

A Uomini e Donne il trono della 59enne entra nel vivo con il weekend in Francia

La storica opinionista si lascia andare a coccole e belle parole per il suo corteggiatore

Tina Cipollari cerca un marito ricco a Uomini e Donne. Maria De Filippi ha deciso di scommettere sull'opinionista romana in questa stagione del dating show e quello che era nato come un gioco televisivo potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Nell'ultima puntata infatti, è andata in scena la fuga d'amore parigina per Tina e Cosimo. La tronista sta conoscendo meglio l'imprenditore 47enne che da qualche settimana la sta corteggiando: i due hanno vissuto qualche giorno nella capitale francese.

Weekend di shopping a Parigi per la Cipollari

Poche passeggiate, ma molto shopping: questo l'itinerario scelto dalla Cipollari che ha spiegato più volte di aver visitato la città diverse volte. Cosimo non si è tirato indietro e tra colazioni romantiche e flute di champagne ha coccolato la sua Tina. 'Cuoricino', questo il soprannome che il 47 ha scelto per la Cipollari. Il corteggiatore non si è tirato indietro davanti alle boutique dei noti marchi francesi e Tina è tornata a casa con gioielli, borse e occhiali costosi. Il suo Cosimo è generoso: ''Ha lasciato mance ovunque, avrà speso almeno 1000 euro di mancia'' ha spiegato la tronista.

Champagne con vista per Tina e Cosimo

La tronista è sempre più vicina al corteggiatore

Il clima è goliardico e la Cipollari non si prende sul serio, ma durante il weekend c'è anche un momento emozionante. ''Qualsiasi cosa succeda tra di noi, promettimi che non ti farai mai sminuire. Tu sei una donna meravigliosa, non lo dimenticare mai''. Le parole di Cosimo toccano il cuore di Tina che in studio confessa di essere rimasta colpita dall'animo del suo corteggiatore.