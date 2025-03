Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano i 62 anni di mamma Veronica Cozzani con tutta la famiglia: guarda le immagini

Una cena a casa a Milano, senza strafare, nell’intimità degli affetti più cari

L’argentina spegne le candeline sulla torta insieme ai nipotini Santiago e Luna Marì

“La abuela con Santi e Luna. Los amo con todo il corazon”, scrive la terzogenita quasi 35enne. E’ felicissima, così come la sorella maggiore 40enne e il loro fratello 36enne. Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano i 62 anni di mamma Veronica Cozzani con tutta la famiglia. Seduto al tavolo c’è anche Jeremias, che mangia e chiacchiera con gli altri commensali. L’atmosfera è assolutamente informale: una cena a casa a Milano, senza strafare, nell’intimità degli affetti più cari.

Veronica Cozzani festeggia a casa con i suoi nipoti Santiago e Luna

“Compleanno felice”, fa sapere Belen. Lei si è tenuta lontana dalla Milano Fashion Week, in questo momento della sua vita da single, rimane centrata solo sul lavoro e i due figli. Niente mondanità, che parrebbe proprio non interessarle più. Poi ci sono i genitori. Il giorno speciale di Veronica impone i festeggiamenti di rito.

Chechu alle sfilate invece è andata e a quella di Laura Biagiotti le sue rotondità sospette hanno fatto pensare a una possibile gravidanza: a dicembre si è sottoposta, accompagnata dal marito Ignazio Moser, alla fecondazione assistita. Poi però sono arrivate le storie in cui ha mostrato il ventre in realtà piatto. Quale sarà la verità? Lei e Nacho desiderano un bambino, questo non è un mistero. Ma la cicogna è già in volo oppure i lavori in corso continuano?

Belen ha organizzato una cena per i 62 anni della mamma Veronica a casa

Veronica è una nonna eccezionale. Spegne le candeline con accanto Santiago, 11 anni il prossimo 9 aprile, e Luna Marì, 3, i due piccoli che Belen ha avuto da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Ceci si commuove a vederla così: sa che la madre sarebbe presente e affettuosissima anche con il suo bebè. Lei la ama al di sopra di tutto.

Un momento della cena

Cecilia con Ignazio e Veronica

Con tutti loro ci sono i cugini che vivono in Italia e anche Patrizia Griffini, onnipresente in casa dei Rodriguez. Palloncini a forma di cuore che fanno felice Luna e sorrisi raggianti per ognuno degli ospiti. Veronica, che ha affrontato con coraggio anche l’incidente del marito 65enne, Gustavo, uscito dall’ospedale dopo 29 giorni di ricovero il 3 gennaio, non potrebbe desiderare altro se non vedere la sua famiglia unita e forte come non mai.