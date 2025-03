Funerali Eleonora Giorgi, tutti i familiari commossi sotto il sole di Roma: dai figli Paolo e Andrea alla nuora Clizia, le immagini

Una grande folla attende il feretro della 71enne scomparsa il 3 marzo alle 9.15 del mattino

Lacrime e tanta compostezza per salutare l’artista amata da tutti

Davanti alla Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo in tanti si raccolgono e aspettano l’arrivo del feretro. Ai funerali di Eleonora Giorgi tutti i familiari versano lacrime commossi sotto il sole pomeridiano di Roma. I figli della 71enne, scomparsa il 3 marzo alle 9,15 del mattino, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, nonostante la pena che hanno nel cuore, rispondono alle domande dei giornalisti con una cortesia che quasi sorprende. “Mamma ci ha insegnato a rispettare il lavoro degli altri”, chiarisce il minore, 33 anni. Anche la nuora Clizia Incorvaia non si sottrae poco prima di entrare per la funzione religiosa.

Funerali Eleonora Giorgi, tutti i familiari commossi sotto il sole di Roma: dai figli Paolo e Andrea alla nuora Clizia

C'è pure Nina, 9 anni, la bimba che Clizia, 44 anni, moglie di Paolo, ha avuto dall’ex marito Francesco Sarcina, e che Eleonora considerava sua nipote, proprio al pari di Gabriele, 3 anni, il bimbo avuto dall’influencer e Ciavarro, che lei adorava. Loro ora lo sanno, sanno che la Giorgi è volata in Cielo ed è il loro angelo custode.

“Il suo pubblico c’è sempre stato e sapevamo che ci sarebbe stata una dimostrazione di affetto. Ecco, non mi aspettavo una tale portata, questo sì. Oggi sapere che mamma con la sua testimonianza sia riuscita ad aiutare altre persone che stanno affrontando quello che ha affrontato lei, questo per me che sono il figlio è il più grande orgoglio”, dice Paolo ai microfoni de La Volta Buona. Cede a momenti di sconforto, ma subito si riprende composto.

Il secondogenito 33enne dell'attrice risponde alle domande dei giornalisti: è in lacrime

“E’ presente per sempre - aggiunge Paolo - Un pensiero bello oggi è possibile? Assolutamente sì perché è quello che vorrebbe. Il mio pensiero è semplicemente guardare il cielo e sapere che lei è lì e mi sta guardando e soprattutto veglia su mio figlio: lo proteggerà per tutta la vita”. Poi rivela: “Ci ha chiesto lei come doveva essere il suo funerale, abbiamo anche molto scherzato sul suo funerale. Il sorriso non è mai mancato in questo anno. Ci sono stati momenti molto difficili, questo non lo neghiamo, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare”. “Mamma ha reso molto più facile per me e mio fratello starle accanto. A Gabriele ho detto quel che mia madre mi ha detto di dire: che è volata in Cielo e che è il suo angelo”, conclude.

C'è Massimo Ciavarro, il suo ex, con la 71enne fino alla fine

“Il messaggio di mia madre è di positività: ha cercato di dire a tutti di vivere i giorni, anche se si sa che potrebbero essere gli ultimi, prendendo qualcosa di positivo e con amore”, fa sapere Andrea, 44 anni.

La nuora 44enne, moglie di Paolo, è devastata: "Ho perso un'amica,. confidente e complice"

“Oggi non ho perso una suocera, ho perso la mia migliore amica, la mia confidente, la mia complice, la mia compagna di avventure. Mi dispiace di non aver fatto quel viaggio che ci eravamo promesse io e lei a New York. Noi ci siamo scelte prima ancora che diventassi la moglie di Paolo. Quando io e lui stavamo insieme solo da un mese e Paolo era ancora al GF, noi ci sentivamo ogni giorno, parlavamo di tutto. E’ stata una mamma e un’amica: mi mancherà questo. Ed è stata una grande nonna con Nina in primis e poi con Gabriele: ha dato il senso della famiglia a tutte e due, questo è un dono immenso. E’ stata fantastica. Un’anima pura: non ce ne sono troppe in giro”, spiega Clizia addolorata.