La nuova casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Milano è minimal, moderna e con open space: guarda

La 31enne e il 34enne hanno lasciato il loro appartamento in zona Moscova per un altro più grande

Ora è arrivato Kian, nato il 10 gennaio: serviva un’abitazione più grande per tutti e tre

L’hanno completata poco prima di Natale. La nuova casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Milano è minimal, moderna e con open space bello e funzionale. Il colore predominante è sicuramente il bianco e i toni caldi della terra la rendono ancora più elegante,

La nuova casa di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Milano è minimal, moderna e con open space (se vuoi vedere tutte le foto della nuoca casa dei Prelemi clicca qui)

“A un passo dal Natale la nostra casetta è finalmente finita e passo dopo passo sta diventando come la sognavamo”, scriveva la 31enne sul suo profilo Instagram, pubblicando un reel in cui mostrava l’abitazione ai follower. Traslocare si era reso necessario per la cicogna in volo: l’influecer e il compagno 34enne, così, hanno salutato l’appartamento che occupavano in zona Moscova e ne hanno acquistato un altro, sempre in pieno centro.

La zona divano

Il 10 gennaio è arrivato finalmente Kian, il loro bimbo: serviva una stanza in più proprio per il bimbo. Adesso è tutto a posto: i Prelemi hanno quel che desideravano maggiormente.

Giulia e Pier hanno voluto un ampio open space in cui c’è sia la zona relax che quella living: pareti bianche, ampie finestre con le tende chiare e il soffitto alto regalano grande luminosità allo spazio. Il color legno del parquet sul pavimento aggiunge calore. Nella stanza domina un grande divano bianco con penisola, per terra un tappeto color ghiaccio. C’è un finto camino con una TV a schermo piatto sopra appesa alla parete.

La cucina è sempre white con dettagli dorati

La zona pranzo, alle spalle del divano, vede un lungo tavolo in marmo e sedie con rivestimento teddy. La Salemi ha voluto piante verdi. Non c’è il classico lampadario, ma applique alle pareti e una lampada color argento.

La stanza padronale ha un armadio con grandi specchi

La cucina è bianca con dettagli dorati. In una parete attrezzata c’è tutto quel che serve, compresi due forni, uo tradizionale e un altro a microonde. Il piano cottura è a induzione, come ormai vuole il trend. Il tavolo è tondo, nero, con sedie coordinate.

La stanza di Kian, il bimbo nato il 10 gennaio

La camera da letto padronale la Salemi la fa vedere di meno. Pure in questa stanza dominano le tonalità chiare, bianco e nocciola. Il letto è un King size, ci sono grandi specchi e una portafinestra che porta al terrazzo.

Poi c’è la cameretta di Kian, anche questa con toni caldi e neutri: lettino bianco, fasciatoio con dettagli nocciola, un divano-letto. Si vede anche un dondolo-peluche delizioso, un morbido orsetto e atri pupazzi. Pure il tappeto sul parquet è per piccoli sognatori, adattissimo al neonato