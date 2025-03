La 59enne è sposata con Stefano Giovino, 44 anni: sono una coppia da 11 anni

Cantante e conduttrice, degli ex Aldo Serena e Alex Britti dice: “Il quel momento erano le persone giuste”

Al San Marino Song Contest canta “Il giorno giusto”. Luisa Corna parla del brano al Corriere della Sera, affronta anche il tema dei 15 anni di differenza col bellissimo marito. Il 9 settembre 2023 ha sposato Stefano Giovino, tenente colonnello dei Carabinieri, già padre di due ragazzi di 15 e 17 anni. Lei ha 59 anni, lui 44. “Sono luoghi comuni, le cose che danno gioia vanno vissute”, sottolinea l’artista.

''Sono luoghi comuni, le cose che danno gioia vanno vissute'': Luisa Corna parla dei 15 anni di differenza col bellissimo marito

C’è stato un momento in cui la popolarità di Luisa era all’apice. Quando le si domanda se stare sotto i riflettori sia stato un peso, Luisa dice: “Quando è arrivato il momento della massima popolarità, non è stato facile gestirlo. Però mi sono dedicata anima e cuore al lavoro ed è stato bellissimo. Forse ho tralasciato gli affetti. Quando è arrivata la persona giusta, ho deciso di dedicarmi alla famiglia”.

Su Giovino chiarisce: “Stiamo insieme da 11 anni e sposati l’anno scorso. Ci siamo incontrati per caso a Palazzolo sull’Oglio, a un evento della Croce Rossa. Lui era in servizio, io ero madrina dell’evento. Ci siamo trovati. Ora viviamo insieme a Livorno, prima a Brindisi. Da sagittario, mi piace cambiare casa. Vorrei continuare a vivere al mare”. E sui chi critica la loro differenza d’età è lapidaria. “Sono i soliti luoghi comuni. Li ignoro. Sono dell’idea che le cose che danno gioia vanno vissute”, precisa la Corna.

La 59enne è sposata con Stefano Giovino, 44 anni: sono una coppia da 11 anni

Ha avuto legami con Aldo Serena e Alex Britti. La cantante e conduttrice chiarisce: “In quel momento erano le persone giuste. Ma i rapporti sono finiti, anche se restano buoni. Con Stefano abbiamo una maturità diversa”. Il mondo della tv le ha regalato alcuni cari amici: “Sono rimasti rapporti molto solidi. Quello con Emanuela Aureli, Annalisa Minetti e Gatto Pancieri in particolare".

La Corna esamina la sua canzone : “E’ un pezzo che ho scritto insieme al mio produttore Riccardo Brizzi e Il Cile. Il giorno giusto è il giorno in cui ci si rende conto che si sta dentro una relazione che non riesce a maturare e a renderci felici. E' doloroso quando arriva questo momento di consapevolezza, ma si fa fatica a lasciare andare il passato per aprirsi al futuro”. Niente di personale al momento: “Non in questa fase della mia vita. Sono felicemente sposata da un anno. In passato, sicuramente, ho fatto scelte simili quando mi rendevo conto che il rapporto non riusciva a rendermi felice. Noi donne siamo più determinate rispetto agli uomini in queste condizioni. E questa canzone è un inno alla nostra capacità di scegliere”.