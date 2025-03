L’influencer e conduttrice 31enne sta acquistando online qualsiasi cosa che la possa aiutare

Racconta ai follower i benefici dell’olio naturale di cui ora è pazza

Osserva da vicino se ci sono capelli bianchi. E’ scrupolosa. Poi si fa vedere dai fan a torso nudo, con indosso il reggiseno da allattamento: dal 10 gennaio è mamma di Kian. Giulia Salemi mostra i rimedi per sgonfiare la pancia dopo il parto e per sconfiggere i dolori: patch ombelicale, olio di ricino su polsi e pancia, kit miracoloso. Ha tutto su di sé.

Patch ombelicale, olio di ricino su polsi e pancia, kit miracoloso: Giulia Salemi mostra i rimedi per sgonfiare la pancia dopo il parto.

“Mi prenderete per pazza se non lo avete già fatto - esordisce la 31enne - Ieri ho messo una stoia per ridere della tipa che aveva 47mila fasce per il collo, doppio mento, lift viso, patch labbra e così via, tutto per le righe. Smanettando online ho trovato che una pratica molto popolare in America è l’olio di ricino. Io lo conoscevo associato alla ricrescita dei capelli e ciglia. Ma ora ho scoperto anche questo: è un potentissimo, antinfiammatorio, anti dolore. Lo usano qui". Giulia mostra i polsi dove lo ha applicato e coperto apposite bende comprate.

La Salemi continua, mostrando il patch all’ombelico e pure il fascia pancia, sempre preso tramite il web. Proverà ogni cosa. “Io sono piena di dolori, grazie a una postura sbagliata. Poi ora il mio cinghialotto pensa già 5 chili e allattando ho dolori assurdi”, chiarisce.

Ha così acquistato olio di ricino biologico, poi il fasciapancia per il metodo naturopatico che migliora la circolazione, idrata la pelle, migliora defecazione e fegato, oltre la circolazione. Il patch all’ombelico dovrebbe sgonfiare la pancia e diminuire significativamente il gonfiore addominale. I polsini, invece, sempre messi con olio di ricino sotto, dovrebbero alleviare i dolori fino a farli scomparire.