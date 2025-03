Ilary Blasi e Michelle Hunziker ancora in vacanza insieme alle Maldive: allenamenti tra amiche ripresi dal fidanzato della romana, guarda

La svizzera 48enne poi fa anche pesi con Bastian Muller: i due parlano ovviamente in tedesco

Nelle loro storie si fanno vedere tutte nella posizione yoga più difficile, quella del Sirsasana, la verticale sulla testa. Ilary Blasi e Michelle Hunziker nella loro spensierata vacanza alle Maldive non si concedono solo puro relax. Gli allenamenti tra amiche, ripresi dal fidanzato dell’ex moglie di Francesco Totti, sono divertenti e, soprattutto, appaganti.

La 43enne e la 48enne mettono in moto i muscoli per mantenersi al top anche nella favolosa isola dell’atollo in cui alloggiano con gli amici: un gruppo di ben sedici persone, di cui fanno parte pure le due figlie della romana, Chanel, quasi 18 anni, e Isabel, quasi 9. Occupano meravigliosi bungalow nel lussuosissimo resort Diamons Arthuga, nell’atollo di Ari.

Michelle, mai stanca, sempre a mille, fa pure pesi con Bastian Muller, con cui ormai a un grande feeling. Il 37enne, legato a Ilary da più di due anni, con lei, ovviamente, parla rigorosamente in tedesco. I due tonificano le braccia senza sosta.

Per la Blasi e la Hunziker c’è pure uno shooting mozzafiato. Michelle mostra l’anteprima, senza spoilerare gli scatti. Ancora no.

Laura Barenghi ha preparato una postazione trucco immensa: deve truccare entrambe e spalmare loro anche la crema, per far brillare sotto i raggi del sole la loro epidermide. “Preparativi per lo shooting più hot della stagione con me e la mia buddy romana”, scrive la conduttrice nelle sue IG Stories.