Il 51enne aveva fatto sapere di aver ricevuto la diffida dalla 37enne

L’imprenditrice parla anche del rinvio a giudizio per lo scandalo del ‘pandoro-gate’

E’ tutto vero. Chiara Ferragni, pizzicata mentre andava alla sfilata di Giuseppe Morabito alla Milano Fashion Week, all’inviato del programma tv Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai3, conferma di essere passata alle vie legali con l’ex re dei paparazzi. “Ho querelato Fabrizio Corona”, ammette.

''Ho querelato Fabrizio Corona'': Chiara Ferragni all'inviato del programma tv conferma di essere passate alle vie legali

La 37enne non rifugge dalla telecamera. Quando il giornalista le chiede come si senta, dato anche il rinvio a giudizio per truffa aggravata, col processo fissato per il prossimo settembre, lei risponde senza problemi. “Sto molto bene. Come mi si sto preparando all'udienza di settembre? Bene, sono serena, non ho fatto niente alla fine”, sottolinea serafica.

Si passa poi alle dichiarazioni del 50enne, che ha parlato dei presunti flirt che la Ferragni avrebbe avuto mentre era sposata con Fedez, tradendolo quindi a sua volta: uno su tutti, quello con Achille Lauro. Corona aveva promesso di mandare in onda un’intera puntata di Falsissimo con Chiara protagonista. Poi aveva fatto sapere: “Stamattina mi ha chiamato l'avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy”. Aveva perciò pubblicato su Instagram l'atto di diffida da parte dell'avvocato Giuseppe Iannacone, legale della fashion blogger.

La 37enne risponde all'inviato de Lo Stato delle Cose, su Rai3

"Ho querelato Fabrizio Corona, l'ha detto anche lui. Il motivo? Per le falsità che ha detto. Basta così”, spiega Chiara. Senza aggiungere altro. Ora è tornata a essere una star sul red carpet, anche a Parigi per la settimana della moda. Sta ricostruendo la sua immagine e non desidera ulteriori ingerenze.