Alice Campello compie 30 anni, super festa con il marito calciatore Alvaro Morata, con cui è tornata da poco, a Istanbul: foto

E’ stato un 5 marzo memorabile. Alice Campello per i 30 anni si è regalata una super festa con il marito calciatore Alvaro Morata, con cui è tornata da poco, a Istanbul. Il 32enne ha dovuto traslocare in Turchia, gioca col Galatasaray: lì i due hanno celebrato l’importante compleanno.

L’influencer e imprenditrice condivide le immagini della sua giornata indimenticabile sul social, condividendo la sua gioia con i follower. Lei e Alvaro si sono concessi una cena romantica: il marito allo scoccare della mezzanotte le ha regalato un anello preziosissimo in oro bianco con al centro un diamante giallo con taglio a cuscino. Il valore del prezioso si aggirerebbe intorno ai 30mila euro.

Il calciatore le ha regalato un anello preziosissimo

La sera del 5 marzo un'altra cena per i due

Alice ha ricevuto biglietti dai figli. Da Morata ha avuto i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, 2020, e poi Bella, 2023. "Mamma oggi è il tuo compleanno, ti voglio bene, ti amo tanto, sei la migliore del mondo”, le ha scritto uno dei bimbi. Ci sono state poi le centinaia di rose rosse che l’attaccante le ha fatto recapitare. La sera del 5 è arrivata un’altra cena, stavolta con i piccoli. La Campello ha spento nuovamente le candeline.

Alice spegne nuovamente le candeline

Stavolta insieme alla coppia ci sono i loro figli

Dopo la rottura lo scorso agosto, Alice e Alvaro hanno ritrovato la felicità. Lui sul social le ha dedicato un post per il compleanno. “Ti ho conosciuta che eravamo due bambini, e sono molto orgoglioso della persona che sei diventata, di come sei maturata, di come lavori, della determinazione che hai in tutto quello che fai nella vita. – scrive - Sei una madre fantastica e una donna fantastica. Grazie per esserci anche in ogni momento buio della mia vita. Sono molto orgoglioso di te, ti amo, piccola. Buon trentesimo compleanno amore mio!”. “Grazie amore, ti amo”, ha risposto lei.