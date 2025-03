La 30enne sull’anello ricevuto dal 32enne: “Emozionata di avere qualcosa che mi ricordasse la nuova fase”

In una lunga intervista spiega come i due hanno scacciato la crisi

La crisi dello scorso agosto, e il conseguente distacco, sono ormai un lontano ricordo. Alice Campello in una lunga intervista rilasciata a Hola parla della reunion con Alvaro Morata e di come 'non riuscivano a stare lontani’. “Abbiamo gestito male la rottura", spiega l’imprenditrice e influencer 30enne.

''Abbiamo gestito male la rottura'': Alice Campello parla della reunion con Alvaro Morata e di come 'non riuscivano a stare lontani'

La mamma dei gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, 2020, e Bella, 2023, per il compleanno ha ricevuto dal 32enne un preziosissimo anello. Alice chiarisce: “Più che un anello in sé, è un ricominciare, creare qualcosa di nuovo insieme. Ero emozionata di avere qualcosa che mi ricordasse questa nuova fase della nostra vita”.

Sul suo legame col calciatore, che ora gioca con la maglia del Galatasaray in Turchia, precisa: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c'è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Ci sono momenti in cui, come è successo a noi, vedi tutto nero, perché forse non stai bene con te stesso. Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l'amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici”.

La 30enne e il 32enne con i loro quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, nati nel 2018, Edoardo, 2020, e Bella, 2023

La Campello fa luce sul motivo per cui a fine estate hanno annunciato l’addio: “E' normale attraversare un periodo difficile, perché non siamo perfetti, non siamo macchine che sono felici e stanno bene ogni giorno. Ciò che ci è successo è stata una questione di stare bene con noi stessi”. Lei aveva rischiato durante il parto della quarta figlia, Bella, lui non era più così in auge come bomber… “Non stavo bene. Quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: ero stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Álvaro stava male per altri motivi personali e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l'altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile”, ammette.

“Prendermi cura di me e lavorare su me stessa mi ha aiutato molto a maturare, e credo che abbia fatto lo stesso anche con Álvaro. Ci ha aiutato a valorizzarci ancora di più a vicenda. E’ stato il periodo più difficile della mia vita, ma anche quello che mi ha insegnato di più. Quando ci si separa, ci si dimentica di quella persona? E questa mancanza, alla fine, ti fa apprezzare molto ciò che hai”, prosegue Alice. “Non possiamo stare l'uno senza l'altra. Anche nei nostri momenti peggiori, anche quando eravamo arrabbiati, abbiamo avuto bisogno di restare in contatto.In tutti questi mesi non siamo riusciti a stare molto distanti”, aggiunge ancora.

A chi li ha criticati per aver annunciato la fine del matrimonio e poi essere tornati insieme, Alice fa sapere la sua: “Siamo ancora molto giovani e siamo stati molto immaturi nel modo in cui abbiamo gestito le cose. Non abbiamo ingannato nessuno, perché l'amore è reale, altrimenti non saremmo qui adesso. Il fatto è che a volte l'immaturità e la mancanza di capacità di gestire bene le situazioni in cui si soffre ti portano a fare cose di cui poi ti penti amaramente. L'abbiamo gestita malissimo e capisco anche che la gente non ha capito niente. Il fatto è che quando ti senti male e le cose vanno male, fai cose di cui poi ti penti. Sono uscite fuori tante cose e voglio dire che a volte, quando sei così arrabbiato o dici cose brutte, è perché sei veramente ferito. Ma se dopo tutto questo, tutta questa rabbia e tutto questo dolore, siamo ancora qui, è perché l'amore è più grande di tutto il resto”.