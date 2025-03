Elettra Lamborghini felicissima per la laurea della sorella 25enne Flaminia: le fa la festa alla cerimonia, guarda

La popstar 30enne indossa un tailleur beige e corre fiera col marito per assistere

Elettra Lamborghini non sta nella pelle. Indossa un bel completo pantalone beige ed esce col marito Afrojack per un’occasione speciale. E’ felicissima per la laurea della sorella 25enne Flaminia. La 30enne le fa la festa alla cerimonia. La sua gioia è incontenibile.

Flaminia ha conseguito l’ambito diploma in Fashion Design all’Istituto Marangoni a Milano con il voto di 95. Desidera farsi un nome nel mondo della moda. Alla sua laurea c’è anche la sorella gemella Lucrezia insieme ai suoi tanti amici. Non manca papà Tonino Lamborghini che scrive: “Molto orgoglioso del tuo traguardo”. Unica assente la sorella 32enne Ginevra, di cui il genitore però condivide una foto e aggiunge: “Prima Laurea Ginevra 2020, seconda Laurea Flaminia oggi. Che soddisfazione!”.

Elettra sorride entusiasta. E’ lei a mettere la classica corona d’alloro dei neo laureati, in questo caso impreziosita da alcune rose, sul capo della sorella. E’ molto unita alle gemelline. Di Flaminia scrive: “Love you to the Moon and back. Tu sai… Sono così orgogliosa di te, sei stata bravissima. Sei bella dentro e fuori. Questo è solo l’inizio delle bellissime cose che riuscirai a fare. Il mio fiore che sboccia”.

Flaminia è soddisfatta e si gode il suo traguardo con accanto i suoi affetti più cari. Tra le mani ha un mazzo di fiori, nel cuore il calore di chi la ama e la fa sentire apprezzata.