''Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più'': Belen rivela perché Santiago, avuto con De Martino, non appare quasi più sul suo IG

Belen Rodriguez, tornata in tv su Nove, si apre a tutto tondo in una lunga intervista a La Repubblica. Rivela anche perché Santiago, il primogenito avuto da Stefano De Martino quasi 12enne, non appare più sul suo IG. “Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più”, svela la 40enne.

Quando le si chiede cosa pensi degli hater, l’argentina dice: “Cerco di non farmi ferire. Se sei in una fase complicata, se sei più fragile, vivi gli attacchi come un’offesa. Sono stata senza pelle, mi sentivo sotto scacco. Poi ho dovuto cambiare numero di telefono per uno stalker”. Lei ha denunciato, ma non si può fare molto, purtroppo.

La showgirl chiarisce: “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo. Gli adolescenti come si difendono? Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più. Poi, un giorno, ha cambiato idea: 'Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?'. Scrollavo i commenti davanti a lui, con la paura che venissero fuori gli insulti. Invece tutto bene, per fortuna".

Oggi è molto più riservata anche con il suo quotidiano. Il gossip l’ha sfiancata. “Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali”. Non sopportava più "l’accanimento": "Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere".

L'argentina è madre anche di Luna Marì, 4 anni, il prossimo luglio avuta da Antonino Spinalbese

Ringrazia chi le ha dato la possibilità di tornare in televisione. Single, la Rodriguez pensa di aver intimorito gli uomini: “A volte sì. Ma se non fosse successo, non avrei ottenuto i miei traguardi. Mi prendo il merito della sensualità. Però, dietro le quinte, nel lavoro, mi sono inventata il ruolo della cattiva”. Lo ha fatto anche nel privato: “Da sempre”.

Adesso è diverso. Belen rivendica il diritto alla fragilità e precisa: “Sono sola da un po’. Alla fine della fiera hanno avuto paura di me e del personaggio. Oggi vorrei incontrare un uomo più serio, più grande, che non entri in competizione. Basta con i meccanismi tossici che non portano a niente di buono. Non condividerei più la mia vita con chi non ha la sensibilità emotiva, ed è incapace di comprendere che soffro anche io”.