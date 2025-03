Ornella Muti con tutti i figli e nipoti a pranzo per i suoi 70 anni: si vede anche il futuro marito di Naike, guarda

Non manca alcuno: ci sono Akash, nipote 28enne della diva, Carolina ed Edoardo Fachinetti con i loro bimbi

Tutti celebrano l’importantissimo compleanno raggianti per il traguardo raggiunto dalla mamma

E’ un giorno importante e va celebrato con intorno gli affetti più cari. Ornella Muti è raggiante con tutti i figli e nipoti a pranzo per i suoi 70 anni. Si vede anche il futuro marito di Naike, Roberto, artefice delle riprese: i due si sposeranno il prossimo maggio.

Ornella Muti con tutti i figli e nipoti a pranzo per i suoi 70 anni: si vede anche il futuro marito di Naike

E’ proprio la primogenita 50enne della diva a filmare tutto e a condividere le immagini del pranzo per festeggiare l’adorata madre. Al tavolo c’è Akash, figlio 28enne di Naike. Ci sono Carolina e Andrea Fachinetti, i fratelli della Rivelli, 41 e 37 anni, con i loro bimbi, Alessandro e Giulia, figli di Carolina, ed Edoardo e l’ultima arrivata Mia, che Andrea ha avuto dalla sua Carola.

Si mangia, si brinda, si ride: l’atmosfera è magica. Poi arriva il dolce. Naike scrive: “Speciale, realizzato dal maestro Stefano Laghi appositamente per Ornella dei suoi sogni”. Sopra c’è solo una candelina. Tutti loro cantano alla mamma la classica “happy birthday to you”.

Non manca alcuno: ci sono Akash, nipote 28enne della diva, Carolina ed Edoardo Fachinetti con i loro bimbi

“My Roberto dietro la videocamera, mamma, io, mio figlio Akash, Caro sister, Andrea brother e la sua Carola. Tutti i nipoti: Akash, Alessandro, Giulia Edoardo, Mia”, sottolinea ancora Naike, che per un po’ lascia in pausa l’organizzazione dei fiori d’arancio.

In un post il 22 febbraio scorso aveva precisato sulle nozze: “Finalmente trovo del tempo per organizzare il nostro matrimonio a Maggio. Dove? A casa ovvio! Nella campagna farò My Simple Country Wedding. Semplice easy e molto privato e blindato. Immersi nella Natura, in Piemonte, tra ortaggi, botti di vino, paglia, fiori e mazzetti di cannabis. Mi sposerà mia madre. Invito solo ed esclusivamente le due famiglie coinvolte. Quindi chiedo a tutti gli amici cari di non rimanerci male, ma noi abbiamo deciso per una cerimonia molto intima. Ho così tanti amici e conoscenti a cui voglio bene che se dovessi invitarli tutti dovrei affittare un isola. Non vogliamo esagerare, ostentare, dimostrare niente a nessuno. Anzi. Vorremmo solo godercela, divertici e stare in famiglia sereni senza ansia né stress”.