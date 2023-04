Fedez e Chiara Ferragni trascorrono Pasqua al caldo a Dubai, ma scoppia la polemica

La fashion blogger e il rapper al caldo con i due figli Leone e Vittoria

Il 33enne nel suo podcast aveva detto che non sarebbe più andato lì, ma…

Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso la Pasqua a Dubai. I Ferragnez sono volati nella famosa località degli Emirati Arabi Uniti con i due figli, Leone, 5 anni, e Vittoria, 2. Hanno scelto di stare al caldo e sul social condividono tante immagini della vacanza, ma c’è chi storce il naso e scoppia la polemica. Molti accusano il rapper di incoerenza.

Fedez e Chiara hanno portato con loro anche la tata dei piccoli, che così gli dà una mano. In spiaggia la fashion blogger 35enne e il 33enne si divertono e sfoggiano i loro costumi sotto il sole. Eppure molti follower hanno da ridire. Alcuni non dimenticano che solo anno fa, nel maggio 2022, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” proprio Federico aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato a Dubai.

Fedez, riferendosi al regime che vige lì, aveva detto che non sarebbe più volato a Dubai, definita, parole sue, una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”. “Avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato. Questo perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente”, gli scrive un follower.

Un’altra utente sottolinea: “Fede, ma non avevi detto che a Dubai non ci saresti più tornato?". E ancora: “Fedez ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei Mondiali? Ora ci passi le vacanze? TU E LA TUA FAMIGLIA SEMPRE INCOERENTI"; "Imbarazzante Fedez che prima definisce Dubai 'Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto' poi ci torna in vacanza. La coerenza proprio sconosciuta"; "Pensati coerente"; "La coerenza è tutto nella vita"; "Quindi i paladini dei diritti #LGBTQIA vanno in vacanza a #Dubai dopo che #Fedez l'ha definita #Disneyland con i cadaveri sotto il tappeto. La solita coerenza #Ferragnez"; "L'incoerenza di #Fedez oramai è scontata come i suoi tatuaggi. L'Italietta degli influencer”. Fedez al momento non replica e lo stesso fa la Ferragni