Elena Santarelli, abito fantasia al matrimonio di Eleonora Daniele. Impeccabile Corradi

Elena Santarelli non è voluta mancare al matrimonio di Eleonora Daniele, celebrato il 14 settembre alle 16 a Roma. La bionda non è potuta essere presente alla cerimonia in chiesa dati gli impegni tv con la diretta di “Italia Sì”, ma ha raggiunto Villa Piccolomini per il ricevimento di nozze insieme al marito Bernardo Corradi. Per l’occasione speciale la showgirl ha scelto di indossare un abito fantasia molto elegante e ricercato, un outfit perfetto per i fiori d’arancio dell’amica.

Look chic per Elena Santarelli, che ha gioito per il matrimonio di Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, imprenditore farmaceutico. I due hanno detto di sì dopo una relazione durata quasi 16 anni. La coppia ha scelto la Basilica Giovanni Battista dei Fiorentini per la cerimonia, Poi tutti a Villa Piccolomini per un ricevimento da mille e una notte.

L’abito fantasia ha regalato a Elena Santarelli fascino ed eleganza. Il vestito ha accentuato il suo portamento altero e il suo fisico perfetto. La 38enne ha lasciato sciolti i lunghi capelli, portati sempre leggermente ondulati. Impeccabile anche Bernardo Corradi con indosso un completo scuro con sotto camicia bianca e cravatta celeste. La coppia è apparsa più affiatata che mai e innamoratissima.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2019.