Elena Santarelli rivela qual è il segreto del suo matrimonio con Bernardo Corradi: 'Spesso ci separiamo per giorni in modo da...'

Elena Santarelli rivela qual è il segreto del suo matrimonio con Bernardo Corradi. La bella showgirl 40enne confida come riesce a mantenere l’unione col marito sempre al massimo. Pubblica una foto in cui appare sorridente con l’ex calciatore 45enne con cui sta insieme dal 2006 e ha sposato nel 2014 e svela: “Spesso ci separiamo per giorni”.

“Noi ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po' di giorni (in questo caso 18). Forse è il nostro segreto speciale da sempre, così si evita il ‘rapporto fusionale’ che in molte coppie annulla una sana individualità”, confessa Elena Santarelli. E aggiunge: “Lascio il parere agli esperti”.

Sono le pause a distanza che fanno respirare la coppia, in questo modo ognuno riesce a recuperare la propria dimensione come individuo, con i suoi interessi e le sue amicizie. Poi, quando ci si riabbraccia, tutto è ancora più bello.

Tra lei e Corradi il rapporto va a gonfie vele. I due sono genitori di Giacomo, 12 anni, il primogenito guarito dal tumore cerebrale contro il quale stava combattendo fino al 2019, e la piccola Greta, nata nel 2016 e che lo scorso marzo ha compiuto 5 anni.

5/11/2021