Febbraio tra sole e bikini: Elettra Lamborghini si gode la spiaggia di Miami col marito e mostra un fisico super. Foto

In tv aveva detto che era un brutto periodo per lei, ma con Afrojack accanto va molto meglio

Col micro due pezzi l’ereditiera mostra il suo corpo sinuoso e tonico

Elettra Lamborghini si mette alle spalle il brutto periodo rivelato in tv a Stasera c’è Cattelan. Trascorre gran parte di febbraio a Miami. Si gode la spiaggia col marito e mostra un fisico super in bikini. E’ in compagnia pure di alcuni amici. Nella famosa località della Florida l’ereditiera 28enne si rilassa accanto ad Afrojack, all'anagrafe Nick van de Wall, dj e producer di fama mondiale.

Febbraio tra sole e bikini: Elettra Lamborghini si gode la spiaggia di Miami col marito e mostra un fisico super (se vuoi vedere tutte le foto di Elettra Lamborghini a Miami col marito clicca qui)

Elettra indossa un due pezzi griffato Fendi. Non perde mai di vista l’uomo che ama, che ha sposato sabato 26 settembre 2020 negli splendidi giardini di Villa Balbiano, sul Lago di Como.

Le sue giornate sono tranquille, tra sole, passeggiate su Ocean Drive, in bicicletta o scorrazzando coi pattini ai piedi. La Lamborghini, cantante e influencer, con un patrimonio personale stimato intorno ai 10 milioni di euro (escludendo quello di famiglia), non ha problemi apparenti. Anche se davanti alle telecamere aveva detto di non essere così serena.

In tv aveva detto che era un brutto periodo per lei, ma con Afrojack accanto va molto meglio

“E’ un periodaccio, sono un po' triste e disillusa - aveva confessato Elettra ad Alessandro Cattelan - Se ho problemi con mio marito? Grazie al cielo no. In generale, dico che le persone sono un po' cattive e forse io le prendo troppo sul serio”.

La regina del twerking aveva definito Afrojack un "gioiellino”: lui riesce sempre a regalarle momenti d’oro, proprio come a Miami.

Col micro due pezzi l’ereditiera 28enne mostra il suo corpo sinuoso e tonico

Sul momento no l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi aveva aggiunto: “E’ un periodaccio. Ogni tanto, non lo sai, stai male. Però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto, però uno è che non riesco a superare la morte della mia cavalla. Io faccio la scherzosa, ma è qualcosa che mi fa male. Mi ha fatto soffrire tantissimo. Sono trascorsi già tre anni”.

In Florida, sotto i raggi caldi del sole, tutto questo non traspare: Elettra Lamborghini assapora la vacanza e sorride.