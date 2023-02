Aurora Ramazzotti spiega perché la sua gravidanza è 'infinita': ''Può durare anche 10 mesi e mezzo''

La 26enne dà la sua spiegazione e illustra la curiosa teoria

Autoironica dice: “E’ capitato anche a me di pensare: ‘Ma questa quando partorisce!’”

Aurora Ramazzotti utilizza l’autoironia. “Lo so, è capitato anche a me guardando i social di pensare: ‘Ma questa quando caz*o partorisce!’”, sottolinea, commentando le sue storie in cui racconta la dolce attesa e quel che potrebbero pensare i follower. La 26enne, proprio per questo motivo, spiega così perché la sua gravidanza è ‘infinita’, “Può durare anche 10 mesi e mezzo”, svela.

Aury dà la sua spiegazione e illustra la curiosa teoria: “Provo a spiegare il perché secondo me”. “Prima di rimanere incinta non lo sapevo, tante persone non lo sanno - chiarisce l’influencer e conduttrice - Noi siamo abituati a pensare che la gravidanza duri nove mesi… E’ corretto? No. Non ne dura 9, ma 10 e vi dirò il perché”.

“Sono 40 settimane dal momento del concepimento al momento del termine, quello del parto. Quattro settimane al mese per dieci fa 40 - prosegue la Ramazzotti - Ma a volte si partorisce anche a 41 o 42 settimane. Quindi questo vuol dire che a volte sono pure 10 mesi o addirittura 10 e mezzo…”. E conclude, parlando in romanesco: “Te credo che ce sembra ‘na vita: è ’n’anno, mortacci de Pippo!”.

L'influencer e conduttrice dovrebbe partorire tra fine marzo e i primi di aprile

In un successivo post Aurora ricorda: “Non dimentichiamoci poi che la mia gravidanza è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto”. Questa per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è l’ennesima ragione per cui alle persone pare che lei sia incinta da un’eternità. Dovrebbe dare alla luce il suo primo figlio, un maschietto tra fine marzo e i primi di aprile.