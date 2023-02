La reunion finisce male: Ivana Mrazova svela i motivi della rottura con Luca Onestini in diretta, lui minaccia querela

Signorini fa sbottonare la modella ceca sul perché dell’addio

Ivana Mrazova si sbottona finalmente con Signorini. Durante la diretta tv del GF Vip svela i reali motivi della rottura con Luca Onestini. Alfonso riesce finalmente a far sbottonare la modella ceca 30enne. “Non mi è stato vicino quando avevo bisogno”, chiarisce lei, che poi, a puntata finita, racconta tutto all’ex tronista suo coetaneo. Lui la prende malissimo e minaccia querela: la reunion tra ex finisce male, anche se non tutto è perduto.

Signorini isola Ivana dagli altri ‘vipponi’, le domanda perché la situazione con Luca non stia proseguendo, nonostante il feeling tra di loro. La Mrazova gli spiega che non lo vedeva da ben 8 mesi, ha bisogno di capire tante cose. “Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L'ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un pò il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un pò di tempo. La situazione ora è tranquilla”, precisa.

Signorini fa sbottonare la modella ceca sul perché dell’addio: quando lei ha perso il padre lui non le è stato accanto come avrebbe dovuto

Alfonso però indaga ancora. Il conduttore 58enne è convinto che tra Ivana e Luca le cose non vadano avanti perché lui ha avuto delle mancanze quando, durante la pandemia, lei ha perso il papà. La Mrazova concorda: “Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata di cancro. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca”.

“Quello è stato un momento molto difficile e non avendo mai vissuto prima quel dolore non sapevo gestirlo - prosegue la ragazza - Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un aiuto. Lui non mi ha mai raggiunto, ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola. Avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento”.

Il ragazzo si arrabbia

Ivana alla fine ammette: “In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un pò fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo, ero innamorata, pensavo fosse l'uomo della mia vita”.

Al termine della puntata Ivana racconta la chiacchierata fatta con Signorini a Luca. Onestini ha una reazione inaspettata: si arrabbia e minaccia addirittura di querelarla. “Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel Confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh! Faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”, tuona.

Vuole vedere il video della diretta per capire cosa esattamente ha detto Ivana di lui

La Mrazova è stupita, ma replica mantenendo la sua idea sul loro addio: “Quando ti ho lasciato ti ho spiegato bene qual era il mio problema. Stavo male, ero disperata e quindi l’ho fatto”.