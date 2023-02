Flora Canto rivela il regalo del marito Enrico Brignano per i 40 anni: ''Mi sono commossa''

L’attrice e conduttrice si sente felice e appagata: in luna di miele con loro anche la tata

Flora Canto ha appena festeggiato un compleanno importante. A Gente l’attrice e conduttrice spiega quanto si senta felice e appagata insieme alla sua famiglia, al marito Enrico Brignano, sposato il 30 luglio scorso, e ai due figli, Martina, 6 anni, e Niccolò, appena 1 e mezzo. Rivela pure cosa le ha regalato il comico 56enne per i 40 anni.

“Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello. Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”, racconta Flora. Brignano le ha organizzato un mega party in un casale alle porte di Roma. “Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline. Certo, fossero state venti sarebbe stato meglio, ma va benissimo così”, sottolinea l’ex volto di Uomini e Donne.

Flora ha fatto tanti lavori per mantenersi: la hostess congressuale, la centralinista, si è occupata di pubbliche relazioni. A 21 anni è andata a vivere da sola e si è data da fare. Il suo sogno però era recitare e fare tv: ci è riuscita. Da 10 anni è legata a Brignano: “Mi ha completata, mi ha migliorata come donna. E’ rimasto l’uomo solido, pragmatico, capace di risolvere ogni problema dei primi tempi".

"E’ cambiato il suo modo di esprimere l’amore - prosegue Flora - All’inizio era piuttosto freddo, non era abituato agli abbracci, ai baci, a differenza mia che sono molto fisica. In questi anni penso di avergli trasmesso la bellezza di esternare i sentimenti con i gesti e con le parole. Essere diventato padre di due bambini solari, affettuosi ha accelerato e reso ancora più naturale questa sua nuova attitudine. Mi piace quando in mezzo a tante persone mi tira a sé per sentirmi vicina”.

Poco prima del compleanno, la Canto e il marito sono volati a Zanzibar per la luna di miele posticipata, hanno portato i figli con loro, ma non solo: “Il vero lusso è stato aver portato una tata che ha permesso a me ed Enrico di ritagliarci alcuni momenti solo per noi. E’ importantissimo salvaguardare l’intimità di coppia, fatta di tempi lenti e spazi per parlare, per confrontarsi, anche quando nascono i figli. Noi siamo bravi, ogni tanto facciamo una piccola fuga romantica lasciando i bambini in buone mani, a mia mamma, che mi aiuta anche quando sono via per lavoro”.