L’ex primo ministro svela la causa della morte della Regina Elisabetta

Un ex primo ministro britannico ha rivelato quale cancro avrebbe avuto la sovrana

Elisabetta è deceduta due anni fa, nel 2022, all’età di 96 anni in Scozia

Boris Johnson ha fatto sapere che la causa della morte della regina Elisabetta sarebbe un cancro alle ossa. L'ex primo ministro britannico, 60 anni, aveva incontrato la monarca appena due giorni prima della sua scomparsa, avvenuta nel settembre 2022 al castello di Balmoral in Scozia, quando aveva 96 anni.

Nel suo prossimo libro di memorie, intitolato "Unleashed", Johnson ha parlato del loro ultimo incontro: “Sapevo da un anno o più che aveva una forma di cancro alle ossa, e i suoi medici erano preoccupati che in qualsiasi momento potesse avere un rapido peggioramento”.

Prima di quell'incontro, il segretario privato della regina, Edward Young, lo aveva avvertito che la sua salute era “notevolmente peggiorata durante l'estate”.

Johnson descrive l'aspetto della sovrana nel libro, pubblicato a puntate dal Daily Mail: “Sembrava pallida e più curva, e aveva lividi scuri sulle mani e sui polsi, probabilmente a causa di flebo o iniezioni”.

La Regina Elisabetta è morta a 96 anni nel settembre 2022: secondo Johnson aveva un cancro alle ossa

Nonostante la malattia, ha sottolineato come la mente della regina fosse ancora vivace: “Ma la sua mente - come aveva anche detto Edward - era completamente lucida nonostante la malattia, e di tanto in tanto, durante la nostra conversazione, illuminava l'ambiente con il suo grande sorriso bianco, di una bellezza improvvisa che sollevava l'umore”.

L'ex premier ha affermato anche che la regina “aveva saputo per tutta l'estate che la sua fine era vicina”, ma era “determinata a resistere e a compiere il suo ultimo dovere” supervisionando la transizione dal suo governo a quello del suo successore, Liz Truss, nota per aver creato un caos senza precedenti facendo sprofondare il Regno Unito in una pesante crisi finanziaria.

Nel 2022 era stato già lo scrittore di affari reali Gyles Brandreth, in "Elizabeth: An Intimate Portrait", ha far sapere che Elisabetta era affetta da una rara forma di mieloma, un cancro del midollo osseo.

Attualmente altri due membri senior della famiglia reale inglese hanno a che fare con il cancro: sia Re Carlo che la nuora Kate Middleton quest'anno si sono sottoposti a interventi per rimuovere masse cancerogene e a chemioterapia.