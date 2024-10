Giulia Salemi mostra la pancia lievitata al sesto mese di gravidanza: ''E' esplosa di colpo''

L’influencer ha appena traslocato nella nuova casa, vede i cambiamenti attraverso lo smartphone

Giulia Salemi non riesce a credere ai suoi occhi. Mostra la pancia lievitata al sesto mese di gravidanza. “E’ esplosa di colpo”, sottolinea. L’influencer 31enne è in dolce attesa di un maschietto, il secondo per il compagno Pierpaolo Pretelli, 34 anni, già padre di Leonardo, 7 anni, avuto dall’ex Ariadna Romero. Il parto è previsto per metà gennaio. Per la coppia l’inizio del 2025 sarà strepitoso.

La Salemi, con indosso uno striminzito top effetto slavato rosa e sotto jeans mostra il ventre ingigantito dalla cicogna. “Cioè, non siete pronti… Ma è tipo esplosa di colpo, io non me ne sono nemmeno resa conto…! Poi, vabbè, te pareva, manco ho lo specchio perché non è mai arrivato, quindi no ho neppure uno specchio intero per far vedere man, mano come evolve il mio corpo. La mia unica soluzione è attaccare il telefonino alla finestra. Però è scioccante”, dice Giulia. Ha traslocato da poco nel nuovo appartamento che occuperà con l’ex velino a Milano e la casa è ancora ‘in divenire’.

L’italo-persiana aggiunge: “E’ scioccante anche che non mi va più niente, perciò ora devo capire anche come attrezzarmi, perché non voglio comprare molte cose, che poi a gennaio partorisco, quindi…non andranno più bene. Quindi devo capire come sviluppare i look nei prossimi mesi”. E conclude euforica: “Però…che bello!”.

Una follower le suggerisce di indossare vestiti e collant over, oppure di rubare i jeans al compagno da tenere a vita bassa sotto la pancia. Giulia coglie al volo l’idea e svela: “Infatti stavo pensando, visto che non ho ancora un armadio definitivo, perché l’armadio è stato montato ma mancavano tutti i cassetti, le ante ed eccetera, dato che Pier è a Torino per un mese a fare le prove di Rocky, potrei rubare tutti i suoi vestiti! Che già i sono un’amante dell’over normalmente… Secondo me i suoi jeans mi vanno, non mi andranno stretti, dai! Anche se lui ha il vitino piccolino. Grazie Pierino!”