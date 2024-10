''Se tuo marito va con un’altra, hai delle responsabilità'': le parole di Alda D'Eusanio su Buffon e Seredova scioccano la Balivo in diretta

Caterina sbotta in diretta tv e va contro le affermazioni della 73enne

La conduttrice 44enne subito precisa: "Io mi dissocio, la fedeltà deve essere un valore nella coppia"

A La Volta Buona si commentano le nozze celebrate sabato, con i festeggiamenti protratti fino a domenica, tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Immancabilmente si finisce per parlare di come sia nato il legame tra l’ex portiere della Juventus e della Nazionale 47enne e la giornalista e conduttrice tv 51enne. I due hanno iniziato a frequentarsi quando lui era ancora sposato con Alena Seredova, madre dei suoi primi due figli Louis Thomas, 16 anni, e David Lee, 14. La ceca 46enne scoprì il tradimento grazie alle foto che li ritraevano insieme su un giornale, Chi, e alla radio che diede la notizia: per lei fu traumatico. “Se tuo marito va con un’altra hai delle responsabilità”, tuona Alda D’Eusanio, ora una delle opinioniste del programma. Le parole della 73enne su Buffon e la Seredova scioccano Caterina Balivo, ma pure gli altri suoi ospiti.

Alda è convinta di quel che afferma. Lo spiega chiaramente, mentre gli altri la ascoltano allibiti. “Quando una coppia scoppia, la colpa è di tutti e due e non di uno solo. Se Buffon si era stancato, vuol dire che la Seredova aveva le sue colpe e responsabilità - dice la D’Eusanio - Se uno si innamora di un’altra, vuol dire che non è più innamorato. Può darsi che la persona interessata si è talmente appantofolata che… Mandare avanti i figli e la famiglia, non ti deve fare dimenticare di essere una donna, che sei femmina e che quindi hai un marito che va curato. Se un marito va con un’altra, hai responsabilità”.

Caterina prova a far ragionare Alda. “No scusami, ma no - interviene la conduttrice 44enne - Ma che hai delle responsabilità! La fedeltà deve essere un valore in una coppia. Ma che è! Se tu vieni a sapere da una radio che tuo marito, padre dei tuoi figli, probabilmente ha una relazione con un altra persona…”. “Chiediti perché”, ribatte la D’Eusanio. La Balivo è scioccata: “Ma come chiediti perché!”. E conclude: “Alda io mi devo dissociare da quel che ti dici, ma dai!”. La pensa in modo molto diverso rispetto a lei.