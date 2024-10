Si diverte con le amiche e gli amici più cari, poi spegne le candeline

Sul social condivide la sua stramba mise scelta per celebrare il suo giorno speciale

Li ha compiuti lo scorso 28 settembre. Con la mise scelta fa sempre parlare di sé. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis festeggia 47 anni vestito da torta: le immagini del compleanno a Milano il medico le condivide sul social. Ringrazia tutti i follower per i tanti auguri ricevuti e sorride contento.

Giacomo, ormai detto Jenny, opta per lo strambo look. In testa mette un cerchietto con sopra delle coloratissime candeline. Sopra il suo luccicante mini dress nero, poi, indossa il costume da torta a due piani, sulla maglia che lo completa ci sono sempre disegnate sopra delle candeline. Sul travestimento si legge: “Happy Birthday”.

“Grazie a tutti per l’affetto, i messaggi, le chiamate e gli auguri ricevuti - sottolinea su Instagram - Siete stati tantissimi. Vi amo botoxiniiiiiii”. Non è la sua unica celebrazione del suo giorno speciale. Urtis replica al ristorante The Manzoni alla presenza di Rosy Dilettuoso, Aristide Malnati e tanti altri.

Giacomo nei panni di Jenny si sente ormai perfettamente a suo agio. Recentemente a Novella 2000 aveva rivelato: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny. Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso. E’ un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia maschio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo".