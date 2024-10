Claudia Gerini e l'ex compagno Federico Zampaglione riuniti per il 15esimo compleanno della figlia Linda: guarda

L’attrice 52enne e il cantautore e regista 56enne conservano un ottimo rapporto

La sorella 20enne, Rosa, che la madre ha avuto da Alessandro Enginoli, nella foto non c’è: è a New York, dove studia cinema. Claudia Gerini e l'ex compagno Federico Zampaglione posano l’una vicino all’altro. Sono riuniti per il 15esimo compleanno della figlia Linda. La ragazza, che indossa un delizioso mini dress in raso rosa, nello scatto social è insieme a loro. E’ felice del rapporto che hanno conservato i genitori. L’attrice 52enne e il cantautore e regista 56enne, legati per undici anni, anche dopo la fine della relazione hanno continuato a essere amici.

“+ 15 amore della mia vita”, scrive l’orgoglioso papà sul social. “Auguri amore mio, buon compleanno per i tuoi 15 anni. Che bello vederti crescere! E che privilegio essere la tua mamma: sei una forza della natura. Sarò sempre accanto a te, ti amo immensamente #birthday #15anni”, gli fa eco la mamma che adora la piccolina di casa, oramai nel pieno dell’adolescenza.

Claudia è legata a Riccardo Sangiuliano, Federico si è sposato con Giglia Marra. Nonostante le loro vite abbiano preso direzioni diverse, il bene che entrambi si sono voluti rimane, anche e soprattutto per Linda, frutto della loro unione. La separazione è arrivata nel 2016. Già l’anno seguente la Gerini svelò: “Abbiamo continuato ad andare d'accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni. Ci vogliamo bene comunque". Anche Zampaglione ha chiarito: "Eravamo molto legati ma eravamo cresciuti andando in direzioni diverse".