Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo si concedono il primo weekend all'estero senza il figlio da quando sono genitori: foto

Per più di un anno sono stati sempre accanto a lui, senza mai separarsi a lungo dal bebè. Ora per un’occasione speciale lo lasciano alle cure di nonna Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo si concedono il primo weekend all'estero senza il figlio da quando sono genitori. La 27enne e il 28enne volano via dall’Italia, certi che Cesare, un anno compiuto lo scorso 30 marzo, starà benissimo, accudito perfettamente dalla showgirl svizzera 47enne. I due scelgono Amsterdam per celebrare il settimo anniversario da coppia.

Aury pubblica un post con tante immagini che la ritraggono insieme a Goffredo o da sola nella famosa città olandese. “Il primo weekend da soli da quando siamo genitori nella città dove abbiamo festeggiato il nostro primo anniversario. Love you, sette anni con te sono volati”, scrive, dedicando le sue parole a Cerza.

La 27enne e il 28enne volano via dall’Italia, Cesare, un anno lo scorso 30 marzo, rimane con la nonna. Michelle Hunziker si prende cura del bimbo e loro due festeggiano così il loro settimo anniversario insieme

Lei e il fidanzato si divertono tra shopping, musei e pasti gustosi

Lei e il fidanzato si divertono un mondo tra lunghe passeggiate, costeggiando i canali, visite ai musei e pause stuzzicanti nei vari ristorantini e non solo. La Ramazzotti ai follower immediatamente precisa: “E comunque giuro che abbiamo fatto altre cose oltre a mangiare”. Insieme all’ingegnere romano dal 2017, ha trovato il lui l’uomo con cui formare la sua bella famiglia.

Aury si lascia immortalare in strada dall'uomo che ama

Ad agosto 2023, pochi mesi dopo il parto, Aurora di Goffredo aveva detto: “Vederlo diventare papà è stata un'emozione immensa e continua a esserlo ogni giorno. Non c'è niente di più magico di riscoprirsi a vicenda in questa nuova veste. Non potevo desiderare di meglio. Qualcuno mi ha chiesto come facevo a sapere che fosse la persona giusta, la verità è che l’amore giusto non ha bisogno di porsi alcuna domanda. L’amore giusto è, e basta. Non vedo l’ora di vivere il futuro insieme".