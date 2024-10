Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono marito e moglie! Le immagini delle nozze a Lucca e della festa in spiaggia: guarda

Il sabato pomeriggio la cerimonia a Villa Oliva, davanti a molti invitati vip

Domenica 29 settembre il party in riva al mare, al Bagno La Romanina di Marina di Massa

Il sì è finalmente arrivato. Gigi Buffon e Ilaria D’Amico, coppia dal 2013, sono finalmente marito e moglie. I due pubblicano un’immagine dei loro fiori d'arancio in cui, attraverso gli sguardi, l’uno negli occhi dell’altra, rivelano a tutti la loro grande gioia ed emozione. Le nozze sono state celebrate sabato pomeriggio con rito civile a Villa Oliva, nella provincia di Lucca, davanti a centinaia di invitati. La festa in spiaggia è andata in scena il giorno seguente: Il 47enne e la 51enne hanno scelto di accogliere gli ospiti al Bagno La Romanina a Marina di Massa, di proprietà dello sportivo.

La conduttrice televisiva è stata accompagnata all’altare dal suo primogenito, Pietro, avuto dall’ex Rocco Attisani, 14 anni. Per il matrimonio ha optato per un abito bianco interamente ricamato in pizzo, realizzato a mano dalla stilista Luisa Beccaria con un accattivante scollo bardot con spalle scoperte e un orlo morbido e svasato. A completare il look una coroncina con piccoli fiori bianchi poggiata sul capo e un ricco bouquet di rose rosa. Completo classico scuro per lo sposo, con sotto il panciotto a contrasto firmato Giorgio Armani.

Francesca Fogar, scrittrice, giornalista e conduttrice, amica degli sposi ha officiato il rito. I testimoni di Buffon sono stati Alessandro Nesta, Paolo Luchi e Gianluca Baccarini. Ilaria ha scelto l'attrice Monica Bellucci, arrivata con il compagno Tim Burton, Georgia Cavazzano e la giornalista Angela Pedrini. Per i due promesse d’amore commoventi. “Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Non credevo potesse esistere davvero”, ha detto l’ex portiere della Juventus e della Nazionale.

Tanti gli ospiti vip, tra i quali il presidente del Coni Giovanni Malagò, il mister dell’Italia Luciano Spalletti e gli ex difensori della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. A seguire un party. Ilaria ha cambiato abito, indossando un mini dress con scollo all’americana e frange scintillanti sul bordo della gonna.

Il giorno seguente la festa scanzonata. I neo sposi sono arrivati verso le 13: abito bianco per Ilaria e completo scuro per Gigi. Dopo aver salutato fotografi e curiosi, i due sono entrati nello stabilimento balneare. Via, via sono sopraggiunti gli invitati. Avvistati l’ex calciatore del Milan e opinionista di calcio Zvonimir Boban; la conduttrice televisiva Vittoria Cabello e la giornalista Stella Pende.

Buffon, già padre di Louis Thomas, 16 anni, e David Lee, 15 anni il prossimo 31 ottobre, e la D’Amico sono genitori di Leopoldo Mattia, nato a gennaio 2016.