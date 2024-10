''Non puoi tradire se la coppia è aperta'': Taylor Mega parla in tv del flirt con Fedez quando stava ancora con la Ferragni

L’influencer 30enne a Le Iene fa chiarezza sulla sua relazione col rapper 34enne

“Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. E’ una cosa molto recente”

E così scoppia la bomba sugli ex Ferragnez. Una tempesta perfetta scatenata da Taylor Mega. L’influencer 30enne parla liberamente in tv del flirt con Fedez quando stava ancora con la moglie Chiara Ferragni. A Le Iene rivela: “Non puoi tradire se la coppia è aperta”.

Wad intervista Taylor, ex di Tony Effe. E’ stato proprio il trapper 33enne a svelare la liaison nel dissing andato in scena a colpi di rime tra lui e Federico Lucia. La domanda è diretta: Fedez ha tradito la Ferragni con lei? “Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta”, replica candidamente la Mega. “Cosa? Spieghiamolo ai miei parenti in Puglia”, ironizza la iena. La ragazza non si scompone e chiarisce la definizione di “coppia aperta”: “E’ dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo”.

Wad le domanda se nell’ambiente fosse noto che i due fossero “aperti”. “Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io”, spiega la ragazza. Poi ammette che Federico l’abbia ricontattata recentemente, “sapendo che dovevo togliermi qualche sassolino”.

Taylor Mega non pensa di essere stata tra le cause scatenanti dell’addio tra Lucia e Chiara: “Ma figurati, ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. E’ una cosa molto recente”. Descrive il loro rapporto come “più una cosa fisica, passionale”. Fedez “non scriveva niente di che, io avevo la mia tangente e partivo”.

La Mega non nomina la Ferragni, ma lascia trapelare che non le dispiace per lei: “A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono”. Desidera deporre l’ascia di guerra: “Non lo posso fare io. Volevi che io facessi da pacere? Ci sono veramente storie difficili e complicate. Secondo me tra di loro si sistemeranno, ma io no”, ribatte.