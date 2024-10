A Questioni di Stile va in onda la seconda puntata de I Segreti di Casa Briatoraci

Per molti tra la showgirl 44enne e Giulio Fratini, 32 anni, era finita, eppure il manager 74enne…

A Questioni di Stile, il nuovo programma condotto in seconda serata su Rai2 da Elisabetta Gregoraci, va in onda la seconda puntata de I Segreti di Casa Briatoraci. Flavio Briatore parla, così, del nuovo compagno dell’ex moglie in tv, Giulio Fratini, 32 anni, con cui si diceva fosse finita. “Tu sei fidanzata, no? Sai questo qui che gira”, afferma ironico. La 44enne alza gli occhi al cielo, un po’ scocciata, e chiede se sia possibile tagliare le parole del 74enne da cui ha avuto Nathan Falco, 14 anni.

''Tu ti sei fidanzata, no? Sai questo qui che gira...'': Flavio Briatore parla del nuovo compagno di Elisabetta Gregoraci in tv

Il botta e risposta col manager di Formula 1 fa sorridere. “Parliamo di una cosa bellissima. Volevo sapere se ti ricordi quel momento in cui ti ho chiesto… Ti ho detto che…”, esordisce Elisabetta. “…La carta di credito…!”, dice sarcastico lui. “Io boh, me ne vado…”, commenta lei basita. Poi riprende: “Se ti ricordi quel momento in cui ti ho detto che ero incinta”.

“Me lo ricordo sì, queste sono le robe che non dimentichi. Ero molto contento ed era proprio quello che pensavo, di avere un figlio nel momento giusto, perché ero anche più rilassato sul lavoro, per cui è stato molto bello”, svela Briatore. “Il momento in cui mi sono svegliata, erano le 5 del mattino, ti ho svegliato, ci siamo abbracciati e poi è nato il nostro piccolo ‘mostro’”, sottolinea Eli. “Anche questo bambino qui è stato la nostra complicità per tutto, è stato sempre fondamentale nel nostro rapporto ed è stato fantastico quando ho saputo che eri incinta e che dopo un po’ di mesi avremmo avuto uno in più”, ribadisce Flavio. “Che la famiglia si allargava”, gli fa eco la Gregoraci. “Sì, non si è allargata tanto, ma si è allargata”, chiarisce scherzoso il manager.

A Questioni di Stile va in onda la seconda puntata de I Segreti di Casa Briatoraci

La calabrese gli domanda se abbia avuto paura in quel momento in cui lei gli ha confessato la gravidanza, Flavio dice di no: “Quanto tua moglie ti annuncia che è incinta c’è solo gioia”.

La Gregoraci gli chiede cosa gli faccia paura. “Le malattie. Io di gravi ne ho avute due, quasi tre, per cui hai dei momenti in cui hai paura perché non sai se sopravvivi. Ho avuto due tumori e un’infezione molto brutta. Poi ti abitui anche a quello, dici: ‘se è destino e deve succedere, succede’. Credo che ognuno di noi abbia un libro del destino, puoi cambiare la pagina, ma non il libro. Succedono delle cose impensabili se non ci fosse un disegno. Bisogna seguire questo libro e far sì che le pagine durino il più possibile, perché ogni pagina che si muove significa che invecchi”, replica Flavio.

Per molti tra la showgirl 44enne e Giulio Fratini, 32 anni, era finita, eppure il manager 74enne…

“Tu ne hai superate tante”, dice lei. “Speriamo di avere ancora tante pagine”, gli fa eco lui. “Tu sei migliorato o peggiorato? Rispondi bene”, “Io sono sempre in fase di miglioramento”, ammette Flavio. Elisabetta ride e sottolinea: “Bravo! Hai risposto bene”.

La 44enne chiede di tagliare le dichiarazioni dell'ex marito, ma non avviene

Briatore aggiunge: “A livello professionale tutto è stato fantastico, poi c’è la salute, avere un buon rapporto con le persone che ti sono vicine, avere un super rapporto con tuo figlio ed Elisabetta perché lei sarà sempre la mamma, la mamma non la cambi, per quello sarà sempre importante nella mia vita”. Sornione lancia anche una piccola stilettata: “Poi ognuno di noi avrà le sue cose, si fidanzerà. Tu ti sei fidanzata, no…? Sai questo qui che gira”. “Io non ce la faccio, sembriamo Sandra e Raimondo noi… Possiamo tagliarla questa roba del fidanzato, grazie?”, sbotta Elisabetta. Invece va tutto in onda in tv.