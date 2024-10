A gennaio 2023 aveva già svelato le cicatrici al seno dopo la mastectomia preventiva

A metà settembre è finita sotto i ferri d’urgenza per l’asportazione di un cancro ovarico al terzo stadio

Non si lascia abbattere, i segni che ha sul corpo le ricordano quanto abbia l’animo di una vera guerriera. Bianca Balti mostra l'enorme cicatrice sulla pancia dopo l'intervento per rimuovere il tumore. Nel post in cui inserisce il terribile scatto, ci sono pure tante immagini in cui la 40enne pare sottolineare ancora una volta a se stessa e agli altri quando sia grata per la sua esistenza piena. “La vita è bella”, scrive. Si fa vedere sempre ottimista.

Bianca Balti mostra l'enorme cicatrice sulla pancia dopo l'intervento per rimuovere il tumore e si fa vedere sempre ottimista

Nel 2022 aveva ricevuto la diagnosi di una mutazione genetica BRCA1 che faceva accrescere notevolmente il rischio di contrarre un tumore al seno o alle ovaie. Si era così sottoposta a una mastectomia preventiva, ma non non aveva toccato le ovaie. A gennaio 2023, senza alcuna remora, senza quasi riserbo, Bianca aveva svelato le cicatrici sul seno. Adesso fa lo stesso col ventre: il taglio subito è enorme, i punti messi tantissimi. Lei però va avanti a testa alta. Non mostra timore.

La modella 40enne, che il 14 ottobre comincerà la chemio, non si abbatte

Da Lodi sono arrivati il papà, con cui è in foto, e la mamma

La modella ha accanto i genitori, arrivati di corsa a Los Angeles quando a metà settembre è finita sotto i ferri d’urgenza per l’asportazione di un cancro ovarico al terzo stadio. Ci sono le tante amiche, ci sono le due figli: Matilde, 17 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, nata nel 2015 dalla relazione con il secondo marito Matthew McRae. C’è pure il fidanzato, Helly Nahmad, imprenditore e amico di Leonardo DiCaprio.

A gennaio 2023 Bianca aveva già svelato le cicatrici al seno dopo la mastectomia preventiva. A metà settembre è finita sotto i ferri d’urgenza per l’asportazione di un cancro ovarico al terzo stadio

Oltre ai genitori ha accanto le due figlie e pure il fidanzato Helly Nahmad

“Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne un po' in prestito perché ne ho un sacco”, aveva sottolineato la Balti nel post in cui rivelava il suo problema di salute. “La vita accade; dagli una ragione. Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”, aveva aggiunto. Il 14 ottobre inizierà il primo ciclo di chemioterapia. E’ un percorso lungo e pieno di insidie: lei farà di tutto per stare nuovamente bene.