Milly Carlucci si commuove alla festa di compleanno a sorpresa per i suoi 70 anni negli studi di 'Ballando': guarda

La famosa conduttrice Rai ieri ha compiuto 70 anni accanto al suo staff e alle due sorelle

Accanto a lei, come sempre nel suo percorso professionale e di vita, Gabriella, 65 anni, e Anna, 63

Sorride accanto alle sue due amate sorella, Gabriella, 65 anni, e Anna, 63. La più piccola l’affianca nel suo lavoro quotidiano in tv. E’ l’1 ottobre, una giornata davvero speciale: compie 70 anni. Milly Carlucci è ancora ignara del dono che riceverà tra poco. Poi, però, si commuove alla festa di compleanno a sorpresa negli studi di ‘Ballando’. Ci sono tutti quelli che lavorano con lei ogni giorno: lo staff del suo seguitissimo programma tv e non sono, anche alcuni intimi. Non riesce a trattenere l’emozione.

Milly Carlucci si commuove alla festa di compleanno a sorpresa per i suoi 70 anni negli studi di 'Ballando'

Anna la riprende con lo smartphone quando entra in un enorme sala e trova un mare di persone ad aspettarla. Tutti le cantano la classica “tanti auguri a te” in coro. Milly sorride entusiasta del regalo più bello da desiderare nel giorno del compleanno: il calore di chi la stima e le vuole bene. “Voi non immaginate quanto tenga a tutto questo...”, sussurra, poi la voce si incrina e arrivano le lacrime.

La famosa conduttrice Rai ieri ha compiuto 70 anni accanto al suo staff e alle due sorelle

La presentatrice crolla per l'emozione davanti a tanto affetto

La Carlucci è una vera stakanoviosta, amante del suo lavoro, perfetta e instancabile. Nonostante il tempo passi, conserva pure intatta la sua bellezza e un corpo invidiabile.

Accanto a lei, come sempre nel suo percorso professionale e di vita, Gabriella, 65 anni, e Anna, 63

Il suo segreto lo ha confessato pochi giorni fa a Gente: “Ho una nutrizionista bravissima che da tempo mi segue e mi ha guidato nel modo di mangiare: è vario, sano e ho anche migliorato la situazione delle mie intolleranze al glutine e al lattosio. Pensi che posso mangiare fino a 30 grammi di cioccolato fondente al giorno. E a Roma ho trovato un luogo dove fanno il gelato senza latte al cioccolato. Un sogno, sono un donna felice!”.