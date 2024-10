Belen Rodriguez mostra le prime immagini del sua nuova casa milanese, un appartamento appena costruito nel quartiere dei vip: guarda

L’ha scelto ad appena 2 minuti dalla sua vecchia abitazione, in zona Moscova

Tutti erano convinti che avesse acquistato un attico, ma dalle immagini del suo balcone non sembra

Belen Rodriguez ha traslocato. Sul social mostra le prime immagini della sua nuova casa milanese. E’ un appartamento appena costruito nel quartiere dei vip, la richiestissima zona Moscova. L’abitazione, in realtà, è ad appena due minuti da quella in cui la showgirl 40enne viveva. E’ probabile che l’argentina non metterà sul mercato la vecchia, ma la terrà tra le sue proprietà.

La Rodriguez è fiera dell’arredamento scelto dopo mesi di ristrutturazione. Tutti pensavano avesse acquistato un attico, in realtà così non è: il suo balcone, non un terrazzo come capita a chi ha il piano più alto, ha un affaccio con vista, certo, ma non sui tetti degli altri palazzi adiacenti.

La stanza principale ha una grande vetrata che comunica con l’esterno. A terra il parquet è chiaro, posato a spina di pesce. Appoggiato a una delle pareti c’è un grandissimo divano marrone, davanti un tavolino doppio con design moderno ed essenziale beige. A illuminare la zona due faretti. Belen fa vedere anche una parte dell'entrata del palazzo, fotografando il figlio accanto a un grande portone, seduto sullo skate.

Belen si è trasferita da poco qui insieme ai suoi due figli Santiago, 11 anni, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, e Luna Marì, 3 anni, nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese. Al momento non sembra che al suo fianco ci sia ancora l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, con cui aveva visitato proprio questa casa. Tra i due si parla di periodo delicato, forse una rottura definitiva. Si gode i suoi nuovi spazi solo con i pargoletti, gli amici e la famiglia. Va bene così.