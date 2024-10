''Tutti mi danno della raccomandata, ma so fare tante cose'': Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, parla dei suoi talenti in tv

Presto porterà in tournée il suo ‘one woman show’, “Me la Canto e me la sogno”

Flora Canto lo dice col sorriso sulle labbra da Caterina Balivo. A La Volta Buona, stuzzicata dalla conduttrice, confessa: “Tutti mi danno della raccomandata, indistintamente”. La moglie di Enrico Brignano però immediatamente precisa: “Ma io so fare tante cose”. Vuole sdoganare questa pregiudizio nei suoi confronti.

Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, parla dei suoi talenti in tv

La 41enne, quando la Balivo le domanda se qualcuno le dia della raccomandata, dato il legame col famoso comico 58enne, da cui ha avuto due figli, Martina, 7 anni e 7 mesi, e Niccolo, 3 anni compiuti il 18 luglio, risponde: “Tutti, indistintamente!”.

“Ed è proprio per questo che cerco di sdoganare questa cosa - chiarisce la Canto - E’ bello essere la moglie di Enrico da tanti anni…troppi. Sono 13 anni. Allora io dico, per carità, ci sono tante altre ‘mogli di’, ma non è che proprio tutte sanno ballare, cantare, recitare, condurre, passare il Folletto, portare il caffè, dare una botta ai vetri. So fare tante cose: lo possiamo dire ogni tanto o no?”

L’attrice e comica, conduttrice infine sottolinea: “Il miglior modo per rispondere a questa critica, che è un po’ quotidiana, è che devi fare i fatti. Poi quando ti dicono: ‘Ma tu sei così perché stai con Brignano?’. Io dico: ‘Scusate che la moglie di Ronaldo sa palleggiare?’”.

Flora presto porterà in tournée il suo ‘one woman show’, “Me la Canto e me la sogno”, uno spettacolo in cui metterà in mostra la sua abilità. E senza il suo Enrico accanto.