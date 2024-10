Carmelita la riprende mentre vanno a fare shopping, Giulia a sorpresa svela il pancione

La 67enne sarà nonna bis: Giammauro avrà un’altra bimba dopo Matilde, nata nel 2022

Non se lo aspettava. Solitamente assai riservata, la nuora di Barbara d’Urso annuncia via social la seconda gravidanza insieme alla conduttrice. La 67enne la riprende mentre stanno andando a fare shopping e camminano allegramente in strada. Giulia, però, stanca di camuffare le sue forme, improvvisamente svela il suo pancione e sottolinea: “Ormai non si può più nascondere”.

''Non si può più nascondere'': la nuora di Barbara d'Urso annuncia la seconda gravidanza insieme alla conduttrice

Giammauro Berardi, primogenito di Barbara e il produttore cinematografico Mauro Berardi, anche genitori di Emanuele, di due anni più piccolo, sarà papà bis. La presentatrice, a sua volta, sarà nonna bis. La cicogna è ancora una volta rosa: il medico chirurgo specializzato in trapianto di organi e Giulia avranno un’altra bimba dopo Matilde, nata nel 2022.

Nel video nelle storie della presentatrice si vene Giulia che passeggia, Carmelita la riprende con lo smartphone. “Buongiorno, dove andiamo?”, chiede la d’Urso alla donna. Lei replica: “Shopping!”. Barbara fuori campo precisa: “Andiamo a prendere tutte le cosine. Per chi? Per la bimba…”. “Per le bimbe”, controbatte la nuora. “Sei pazza? Ti è presa così?”, esclama la presentatrice.

Giulia si mostra per bene con le forme da mamma e sottolinea: “Ormai non credo che si possa più nascondere”. Barbara non riesce a crederci. “Ma non lo sa nessuno! Ma sto facendo un video, ma sei matta?!? Io amo questa ragazza, io amo mia nuora, stupenda”, sottolinea. Giulia ribatte: “Sorpresa!”.

La d’Urso posta il filmato nelle storie e scrive: “Come essere spiazzata da tua nuora (che io amo)”.