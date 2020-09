Elettra Lamborghini terrorizzata dal Covid: 'Per incontrarmi bisogna fare il tampone'

Elettra Lamborghini è terrorizzata dal Covid. Sta per sposarsi con Afrojack. Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato il 26 settembre, potrebbe aver anticipato e scelto di dire sì già domenica 6. L’ereditiera 26enne sul social, nelle sue IG Stories, scagliandosi contro chi la critica perché colpevole di avere contatti diretti con tanta gente, sottolinea: “Per incontrarmi bisogna fare il tampone”.

“Non permettetevi di parlare se non sapete le cose… - esordisce la Lamborghini, criticata mentre si trova a Gardaland, impegnata nella registrazione di un programma - Io ho già fatto tampone e sierologico e sono negativa, grazie a Dio! Mi sposo a brevissimo ed è nel mio interesse non avere contatti con nessuno in questo periodo, proprio per una questione di sicurezza…”.

“Ormai sembra diventato il Grande Fratello, con tutti questi occhi puntati addosso da puri infami! Questo Coronavirus vi ha reso cattivi da fare schifo, io fossi in voi mi vergognerei e andrei a pregare in chiesa per quanto siete sporchi e brutti dentro!”, si sfoga Elettra.

La regina del twerking poi rivela: “A tutte le persone con cui sto avendo a che fare sto richiedendo il tampone e sierologico… Addirittura la settimana prossima al mio addio al nubilato ho richiesto a tutte le mie amiche di presentarsi con gli esiti, in più nel resort che ci ospiterà ho richiesto di fare i tamponi e sierologico a tutto lo staff… Uguale al mio matrimonio…”.

Elettra Lamborghini è davvero amareggiata dalle malignità degli hater: “Sciacquatevi la bocca zecche… E siate più buoni di cuore, che avete in corpo le serpi…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/9/2020.