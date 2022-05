Elga Enardu dopo lifting al seno e riposizionamento delle areole: 'Perché l'ho fatto’

Elga Enardu ha scelto di finire sotto i ferri, si è sottoposta a un lifting al seno e riposizionamento delle areole, una mastopessi additiva. L’intervento è andato bene: ancora ricoverata in ospedale, non ha alcun dolore e si è già alzata in piedi più volte. La sorella gemella 45enne di Serena Enardu ai follower spiega perché l’ha fatto.

Si è operata a Cagliari, fidandosi ciecamente del medico scelto e della sua equipe. Elga ha deciso perché con il tempo il suo seno era diventato asimmetrico, questo le procurava disagio. “Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche (parlo principalmente della posizione areolare) per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore. La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì”, spiega nelle sue IG Stories.

“E’ una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento”, ha aggiunto ancora la Enardu.

Elga, felicemente sposata con Diego Daddi, conosciuto a Uomini e Donne di Maria De Filippi, poi si fa vedere con ancora la flebo al braccio, rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute post operatorie.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/5/2022.