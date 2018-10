Dopo l’eliminazione di Elia Fongaro dal GF Vip, molti si stanno chiedendo se il flirt che era appena iniziato nella Casa di Cinecittà con Jane Alexander riprenderà una volta che i due saranno nuovamente liberi di vedersi lontano dalle telecamere. E sembra che Elia sia, almeno a parole, determinato a dare una seconda chance al rapporto con l’ex coinquilina del reality.

Se tantissimi pensano che Elia e Jane siano molto diversi, forse troppo per poter formare una coppia, il modello veneto avrebbe raccontato a Lisa Fusco di avere una forte attrazione fisica per l’attrice romana dal sangue inglese. La Subrettina lo ha raccontato a ‘Pomeriggio Cinque’, svelando di aver fatto una chiacchierata con Elia dopo la sua eliminazione, visto che entrambi hanno alloggiato nello stesso hotel romano dove la produzione prenota le stanze per chi non vive nella Capitale.

“Ero nello stesso hotel di Elia e quindi gli ho chiesto se la storia con Jane fosse vera. Lui mi ha assicurato che è tutto vero. Quando ho insistito, perché ho dei dubbi sulla genuinità del loro rapporto, lui mi ha detto: ‘A me fa sangue’. Mi ha anche raccontato di aver avuto molte donne nella sua vita e anche donne più grandi di età, proprio come Jane”, ha spiegato la bionda partenopea, che è stata la prima eliminata dal Grande Fratello Vip di quest’anno. Per sapere se Elia dice la verità non resta che aspettare che anche la Alexander lasci il gioco e abbia la possibilità di tornare a frequentarlo, dato che sul fatto che lei nutra una forte attrazione nei confronti di lui in pochi hanno dubbi.