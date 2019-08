Eliana Michelazzo si mette alle spalle la relazione decennale con l’inesistente Simone Coppi, il suo ‘marito virtuale’. L’ex agente di Pamela Prati ha finalmente un fidanzato vero, che mostra orgogliosa sul social. Lui è Daniele Bartolomeo e da circa un mese è inseparabile dalla 39enne.

La romana ritrova serenità e il sorriso. Eliana Michelazzo ha un fidanzato in carne e ossa, non immaginario. Su Instagram ufficializza l’unione e condivide uno scatto in cui mostra la sua mano vicina a quella del suo lui. “Non servono parole… Basta poco per sentirsi sereni #attimi #cheriempionoilcuore #tu”, scrive.

Poi nelle sue IG Stories fa vedere anche il volto del ragazzo, che insieme a lei si diverte: i due cantano felici in auto, poi brindano e anche nel lettone sono insieme, ‘vicini, vicini’.

Ha chiuso i rapporti con Pamela Perricciolo, la sua ex socia, e anche con Pamela Prati. Eliana Michelazzo dopo lo scandalo legato al fantomatico Mark Caltagirone che l’ha travolta e le ha dato anche grande notorietà, facendola diventare uno dei volti onnipresenti di “Live - Non è la D’Urso”, nel bene e nel male, è andata avanti e ha cercato di godersi la sua estate 2019 nel migliore dei modi, nonostante le critiche di chi sul web ha continuato ad attaccarla.

Il solleone pare avergli fatto un grande regalo: a Ibiza ha incontrato Daniele Bartolomeo. Ora lui è diventato il suo fidanzato. E dalle Baleari a Roma pare proprio che i due non si perdano più di vista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2019.