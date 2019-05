Eliana Michelazzo torna al “Live” di Barbara D’Urso per un ‘uno contro tutti’ in cui vuole ulteriormente dare chiarimenti sul Prati-gate e sulla sua storia personale, matrimonio virtuale con Simone Coppi compreso. Tra gli ‘sferati’, i suoi ‘antagonisti’, c’è Guendalina Tavassi. Le due sono state amiche per molti anni, è proprio per questa ragione che l’ex gieffina, quando le viene data la parola, si scaglia furiosamente contro la 39enne, ex manager di Pamela Prati. La lite in diretta tv è durissima: volano parole grosse.

Guendalina Tavassi mette sotto accusa Eliana Michelazzo al “Live”, la lite è inevitabile. “Ti devi vergognare! Sei un infame! Vipera!”, le urla Eliana. Lo scontro è violento e assolutamente trash.

VIDEO

“Io ed Eliana ci conosciamo da quasi dieci anni anni – racconta Guendalina Tavassi – e penso di essere la persona che più e stata delusa. Ho vissuto a casa loro (con Eliana e Pamela Perricciolo, ndr), dalla mia gravidanza al matrimonio. Io da subito ho capito che il marito di Eliana non esisteva. Lei mi diceva di vivere in una villa con piscina con un cane, il marito magistrato che faceva i biscottini in casa”. Poi, rivolgendosi direttamente a Eliana Michelazzo aggiunge: “Il giorno del mio matrimonio mi hai fatto un video dicendo che mi auguravi un matrimonio come quello tuo e di Simone, non ho mai creduto a niente”.

La miccia è accesa. Eliana Michelazzo al “Live” cerca di difendersi, prima replicando con calma e scusandosi per le bugie dette, Guendalina Tavassi, però, è imbufalita e quasi non le permette di replicare, così l’ex manager perde la pazienza e urla a sua volta. La lite è pazzesca.

“Io mi sono costruita una vita parallela. Io ho chiesto scusa la prima volta che sono venuta perché ho detto una marea di cazz*te a tutti. Ma tu, tu sei venuta nella stanza dove io stavo piangendo, ti ho fatto vedere le chat e mi hai tradita appena sei uscita, hai chiamato i giornali e hai raccontato tutto. Vergognati! Sei un’infame. Ti devi vergognare! Invece di stare dalla mia parte vai a chiamare i giornalisti. Perché sei venuta qui? Se volevi dirmi qualcosa me la dicevi in faccia, dopo dieci anni di l’amicizia dove sta? Stai qui per business. Ho quarant'anni caz*o e non ho fatto un figlio. Perché dovevo stare così?”, grida Eliana Michelazzo.

Lo scontro va avanti, la conduttrice guarda le due donne che se ne dicono di tutti i colori. Il giornalista Riccardo Signoretti, un altro degli ‘sferati’, interviene e svela il motivo, secondo lui, del livore di Guendalina Tavassi. Al “Live” mostra una foto e dice: “Guendalina, la vedi questa? Ci sei tu a Linate con Pamela Prati e all’avvocato Della Rocca, che è l’avvocato di Pamela Prati e moglie di tuo padre, tu sei in conflitto di interessi. Ti dovresti alzare e andare via. Ti devi astenere da questa roba qua, rispetta il pubblico. Non puoi garantire nulla, sei qui ad attaccare lei per scagionare Pamela Prati perché l’avvocato della Prati è la tua matrigna”.

Guenda non ci sta, replica ancora. Sostiene che la sua rabbia è maturata per l’essere stata presa in giro per anni da Eliana Michelazzo. Il resto non c'entra. Alla fine tutto viene messo in ‘stand-by’. Il tempo è finito, bisogna andare avanti con lo show, ma la faccenda non è ancora chiusa. Al punto che la Tavassi nelle sue IG Stories chiarisce ulteriormente la sua posizione e si scaglia ancora contro l'ex manager della Prati e pure contro Signoretti. "Ho scoperto che sono tutti d'accordo", sottolinea ai suoi follower implacabile.