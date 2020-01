Elisa De Panicis, un uragano nella Casa del GF Vip: ecco chi è l'esplosiva influencer

Elisa De Panicis è un vero uragano nella Casa del GF Vip. L’esplosiva influencer nata a Desio, in Brianza, l'1 dicembre 1992, mostra le curve senza problemi ai maschietti del reality, ammicca in pose provocanti mentre si aggira davanti alle telecamere, in bikini diventa la protagonista del film del Grande Fratello Vip, poi litiga con Antonella Elia, dice frasi piccanti, che potrebbero costarle anche caro. Ma chi è la bionda che, suo malgrado, ha causato la squalifica di Salvo Veneziano?

Molto nota nell’ambito dei social, Elisa De Panicis è celebre soprattutto in Spagna dove ha partecipato a diversi programmi televisivi. Primo tra tutti è stato “Supervivientes”, l’Isola dei Famosi iberica, poi è seguito “Mujeres y Hombres”, una sorta di “Uomini e Donne”. Non contenta è stata pure corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi, la versione ‘originale’: voleva conquistare Alessio Lo Passo.

La sua fama si allarga quando nel 2016 viene associata a Cristiano Ronaldo, con cui avrebbe avuto un flirt. La 27enne da un milione di followers ultimamente ha anche lanciato una propria linea di costumi da bagno che pubblicizza su Instagram. Ha avuto anche una breve relazione con uno degli inquilini del GF Vip, il modello Andrea Denver, come svelato proprio davanti alle telecamere dello show.

Nella Casa Elisa sembra incontenibile con i suoi atteggiamenti provocanti, proprio da ciò nascono le prime scintille con la Elia, che, quando le viene chiesto di definire ogni concorrente del GF Vip con una sola parola, sulla De Panicis non si contiene e dice: “Per la gioia di tutti voi maschi e l’invidia di tutte noi femmine abbiamo una pornostar”. Poi aggiunge: “C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti: ogni volta che la vedono tutti si coprono le parti basse”.

L’influencer all’inizio l’ascolta divertita e sta al gioco, poi però lancia la sua frecciatina: "Porti il perizoma? Io pensavo si portassero le mutande alla tua età. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma”. Lo scontro è dietro l’angolo e il confronto tra le due non è tenero.

La Elia, dopo la lite, appartata, svela un altro altarino: sembrerebbe che Elisa abbia avuto un flirt passato anche con Ivan Gonzalez…"Quindi Denver è stato con Elisa e anche Ivan. Elisa la dà a tutti. In casa non sono tanti e già due…”, sussurra con altri inquilini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/1/2020.