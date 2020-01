Elisa De Panicis smentisce il flirt con Maxi Lopez: 'Solo un amico'

Elisa De Panicis smentisce il flirt con Maxi Lopez. Alfonso Signorini durante la settima puntata del GF Vip aveva lanciato la succosa bomba in diretta tv: aveva parlato di una presunta ‘tresca’ tra la bionda e sensuale influencer e l’ex marito di Wanda Nara, opinionista del reality. Il giornalista era parso volesse far intendere che la liaison fosse avvenuta quando il calciatore era ancora sposato con l’argentina. La 27enne nega tutto.

In televisione, quando Signorini ha spifferato il possibile gossip, Elisa De Panicis ha riso. Questo sembrava confermare la storia. Ora la ragazza interviene sul social e smentisce il flirt con Maxi Lopez perentoriamente. “Ci tengo a sottolineare che Maxi Lopez è solo un amico”, scrive.

“Ieri ridevo solo perché a volte si dicono cose così assurde pur di parlare, quindi mi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere!”, aggiunge ancora Elisa De Panicis, facendo riferimento alla sua reazione al GF Vip.

Elisa parla anche di Andrea Denver, questa volta facendo riferimento alle parole della fidanzata del modello 28enne, Anna Wolf, che a Chi ha detto di fidarsi del veronese a cui è legata da un anno e mezzo. La modella 23enne non pensa che abbia invitato Elisa in hotel, sempre che l’abbia fatto, per stare intimamente con lei. “Per quanto riguarda Andre, beh aspetto che esca dalla Casa, il più tardi possibile, e magari ci si farà una chiacchierata tutti e tre”. Lei su questa questione confermerebbe, invece, ogni parola a quanto pare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2020.