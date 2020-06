Elisabetta Canalis, tutorial per il trucco con la figlia, di cui ormai mostra il viso sul social

Elisabetta Canalis condivide con i fan sul social un video tutorial per il trucco con la figlia di 4 anni avuta dal marito Brian Perri, di cui ormai mostra senza problemi il volto sul social. Prima non era così. La showgirl 41enne lascia fare la piccola, che le ha già scelto l’outfit da indossare. Si siede su una sedia davanti Skyler Eva che, come una vera esperta, si dà da fare con il make up.

“Ecco questo è l’outfit che mi hai scelto vero? - dice un po’ ironica Elisabetta Canalis alla figlia - Una cosa semplice e poco vistosa…”. L’ex velina mora indossa una gonna lunga plissettata rosa a fantasia e sopra una blusa color argento.

Skyler, un vero incanto, trucca la mamma. La bambina è davvero un portento: con grande attenzione mette l’ombretto e la matita sugli occhi della madre, poi passa al blush, rigorosamente rosa. e al rossetto.

Il make up è perfetto. Alla fine la piccola dice a Elisabetta che ha terminato, la Canalis, prima di andarsi a specchiare per ammirare l’opera della figlioletta, le chiede un bacio. Skyler la asseconda. Poi eccola. La bella sarda si guarda ed esclama : “Wow!”. Fa un giro su se stessa e rende orgogliosa la bimba, felice di averle fatto un trucco fenomenale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/6/2020.