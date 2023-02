Abito scollatissimo e tanti amici vip, Elisabetta Gregoraci brinda ai 43 anni con il super party organizzato da Briatore: foto

La showgirl li accoglie tutti a Monte Carlo: il fidanzato Giulio Fratini, però, non c’è

E’ una festa tutta rosa, tra numeri di magia, musica e balli senza freni

Elisabetta Gregoraci celebra il suo compleanno trascorrendo una giornata top. Al mattino arrivano gli auguri del suo adorato Nathan Falco, il figlio 12enne. Poi la sera brinda ai 43 anni con il super party organizzato a Monte Carlo dall’ex Flavio Briatore. La calabrese sorride felice. Indossa un abito scollatissimo e sexy: è gioiosa quando accoglie i tanti amici vip suoi ospiti.

Abito scollatissimo e tanti amici vip, Elisabetta Gregoraci brinda ai 43 anni con il super party organizzato da Briatore

La festa è curata nei minimi dettagli: allestimento floreale tutto nei toni del rosa, come l’abito della showgirl. Ci sono candele profumate e posti assegnati a tavola per ognuno degli invitati. La Gregoraci si diverte un mondo accanto ad Alan Palmieri e a Jonathan Kashanian. Danza e canta a scuarciagola.

La showgirl alla festa a Monte Carlo si diverte un mondo

Elisabetta con il figlio 12enne Nathan Falco

Per la sua festa sono arrivati Enzo Miccio, Matilde Brandi, Fabiola Sciarrabbasi e tanti altri. La sorella, Marzia Gregoraci, non si perde neppure un siparietto, tra balli sfrenati, karaoke, spettacoli di magia e risate. Riprende tutto col suo smartphone.

La calabrese insieme alla sorella Marzia

Quando arriva la torta, la Gregoraci si mette in posa con l'ex marito

Immancabile all’arrivo della torta posare per le foto di rito: Elisabetta lo fa con l’ex marito Flavio Briatore, al party con il loro figlio. I due hanno uno splendido rapporto. “Quando ci siamo lasciati, abbiamo voluto continuare a essere una famiglia per il bene di nostro figlio. Per questo stiamo tanto tempo insieme, abitiamo vicini”, ha ribadito ancora una volta lei recentemente in tv.

Al party anche Matilde Brandi e Fabiola Sciabbarrasi

Il compleanno la rende euforica, nonostante alla festa non ci sia Giulio Fratini, a cui la Gregoraci si è legata dalla scorsa estate. L’imprenditore le ha dedicato un augurio social. “Buon compleanno”, ha scritto nelle sue storie, aggiungendo un cuoricino e alcuni scatti con lei. L’ufficialità, però, non c'è: le presentazioni in famiglia sono rimandate.